Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Dendias'a Ukrayna yanıtı - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Dendias'a Ukrayna yanıtı

26.02.2022 17:34
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Dendias'a Ukrayna yanıtı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın Ukrayna'daki durumdan Türkiye'nin faydalandığı yönündeki suçlamasına, "Böylesi bir saçmalık konusunda çok fazla adanmışlık ve çaba ortaya konuluyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın Ukrayna'daki durumdan Türkiye'nin faydalandığı yönündeki suçlamasına, "Böylesi bir saçmalık konusunda çok fazla adanmışlık ve çaba ortaya konuluyor. Çok üzücü!" yanıtını verdi.

Çavuşoğlu, Dendias'ın suçlamalarına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Paylaşımında Bakan Çavuşoğlu, "Tüm dünya Ukrayna'da meydana gelen trajediye odaklanırken, Nikos Dendias kendi kişisel uğraşına odaklanmış durumda: Her koşulda Türkiye'yi karalamak. Böylesi bir saçmalık konusunda çok fazla adanmışlık ve çaba ortaya konuluyor. Çok üzücü!" ifadelerini kullandı.

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Mevlüt Çavuşoğlu, Nikos Dendias, Türkiye, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Dendias'a Ukrayna yanıtı - Son Dakika


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