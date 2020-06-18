Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türk dış politikası gündemini değerlendirdi: (2) - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türk dış politikası gündemini değerlendirdi: (2)

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ve Avrupa ülkelerinde eylemcilere yönelik polis şiddetine atıfta bulunarak "Türkiye, bunların onda birini yapsa Erdoğan 'diktatör' olur.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türk dış politikası gündemini değerlendirdi: (2), System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ve Avrupa ülkelerinde eylemcilere yönelik polis şiddetine atıfta bulunarak " Türkiye, bunların onda birini yapsa Erdoğan 'diktatör' olur. İnsan hakları yok olur ama kendi içlerinde olunca dayanışma sağlıyorlar." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, ABD merkezli Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesinin (TASC) video konferansla düzenlediği panelde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD'de siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddetiyle hayatını kaybetmesi ve ardından başlayan protestolara değinen Çavuşoğlu, ABD'de Floyd'a ve siyahi topluma uygulanan şiddet olaylarının üzücü olduğunu belirtti.

Çavuşoğlu, bir kişinin suç işlemesi durumunda tutuklanıp yargı tarafından değerlendirilmesi gerektiğini ancak yaşanan vandalizm olaylarının da kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Diğer yandan barışçıl gösterilere verilen sert cevabın sadece ABD'ye has bir şey olmadığını belirten Çavuşoğlu, Fransa'da Sarı Yelekliler protestolarında yaşanan polis şiddeti ve en son ise Yunan polisinin sınırı geçmek isteyen mültecilere gösterdiği sert tutumu hatırlattı.

Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"ABD'de veya Fransa'da yaşanınca Avrupa Birliği içerisinde dayanışma sağlanıyor. Yunanistan'da veya Fransa'da yaşanan bu olaylara herhangi bir tepki geldi mi? Türkiye bunların onda birini yapsa Erdoğan 'diktatör' olur, insan hakları yok olur ama kendi içlerinde olunca dayanışma sağlıyorlar. Geçen sene ekim ayında Avrupa Konseyinin kuruluşunun 70. yılı kutlanırken ev sahibi Fransa, tarihinde ilk kez medya bölümünü kapattı. (Cumhurbaşkanı Emmanuel) Macron yapılan etkinliklere basını aldırmadı. Kendi Elysee Sarayı'nda basın ofisini kapattı. Türkiye'de bunlardan bir tanesi olsa kıyamet kopar. Fransa'da olunca neden bir şey olmuyor? Bu samimiyetsizliklerini her toplantıda yüzlerine söylüyorum ama sadece gülümsüyorlar."

Antifa vurgusu

Çavuşoğlu, diğer yandan ABD ile son yıllarda yaşanan sorunlara da değinerek iki ülke arasında kurulacak diyalog ve iş birliği ile tüm sorunların aşılabileceğine inandıklarını ancak Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve YPG/ PKK meselesinin Türkiye için hayati öneme sahip olduğunu belirterek özellikle bu iki konuda ABD'den olumlu haberler beklediklerini söyledi.

Çeşitli ülkelerde faaliyet gösteren aşırı sol eğilimli Antifa yapılanmasına da değinen Çavuşoğlu, söz konusu örgütün özellikle Suriye'de Türkiye'ye karşı savaştığını ve dünya genelinde sürekli yıkıcı eylemlerde bulunduğuna vurgu yaparak Antifa'nın tıpkı PKK gibi aşırıcı, bölücü ve devleti yıkmayı amaçlayan ideolojilere sahip olduğunu belirtti.

Çavuşoğlu, Antifa'nın benzer düşünceler sebebiyle PKK ile yakınlık kurduğunu belirterek bu süreçte FETÖ'nün de ABD'deki protestolarda Antifa ile yan yana geldiğine dikkati çekti.

"Ermeni kararının bir bağlayıcılığı yok"

ABD'deki Ermeni diyasporasının faaliyetleri ve geçen yıl ABD Kongresi tarafından 1919 olaylarının sözde soykırım olarak tanınmasına da değinen Çavuşoğlu, Kongre tarafından alınan kararın bağlayıcı olmadığını ve Türkiye açısından herhangi bir hükmü olmadığını belirtti.

Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu karar tamamen siyasidir. Kongre üyelerinin kaç tanesinin tarihi bilgisi var? Ortak komisyon teklifimizi anlattığımızda sevinenler şimdi Ermenistan yalanına sarılıyor. Soykırım tanımı gayet açık ve net. Haliyle yabancı ülke meclislerinin böyle kararlar alması tamamen popülist bir yaklaşımdır. ABD Kongresi, bizim PKK'ya karşı başlattığımız Barış Pınarı Harekatı'na yönelik aldığı bu karar ile bu popülizme yenik düşmüştür. Haliyle bunun bağlayıcı bir yanı yoktur."

"Türk vatandaşlarının yanında olabilmek için çok çaba sarf ettik"

Öte yandan dünyanın içinde bulunduğu Kovid-19 salgınında Türkiye'nin tutumuna yönelik bir soruya cevap veren Çavuşoğlu, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının Türkiye'nin dış politikalarında önceliğe sahip olduğunu ve özellikle Kovid-19 salgını sürecinde tüm Türk vatandaşlarına anında cevap verebilmek için 7/24 çalışan koordinasyon merkezleri kurduklarını anlattı.

"Bu dönemde vatandaşlarımızın yanında olabilmek için gerçekten çok çaba sarf ettik." ifadesini kullanan Çavuşoğlu, ayrıca çeşitli ülkelerde geçici süreliğine bulunan vatandaşların ve öğrencilerin ülkeye geri getirilme sürecine de değinerek şunları söyledi:

"Biz, bu süreçte Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kapsamlı tahliyesini gerçekleştirdik. Bu güne kadar 130 ülkeden 80 bin vatandaşımızı sorunsuz bir şekilde ülkemize getirdik. Bu kolay bir şey değil. Aynı şekilde çeşitli rahatsızlıklar sebebiyle bulundukları ülkelerde sağlık hizmeti alamayan durumu kritik 143 vatandaşımızı 33 farklı ülkeden ambulans uçaklarla getirdik. Bu, zorda kalan vatandaşıma gösterdiğimiz hassasiyetin neticesidir. Bu dönemde çok duygusal anlar da yaşadık. Devletimizin ne kadar büyük olduğunu bir kere daha gördüğünü söyleyen çok vatandaşımız oldu. Ayrım yapmaksızın bize oy veren vermeyen her vatandaşımız bizim için önemlidir."

Çavuşoğlu, "Vatandaşlarımız hangi haklara sahipse ülkemizde bulunan tüm yabancılar, mülteciler de dahil olmak üzere aynı haklara sahipler." dedi.

(Bitti)

Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.06.2020 08:07 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türk dış politikası gündemini değerlendirdi: (2) - Son Dakika

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