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Dışişleri Bakanlığında büyükelçi atamaları

14 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bazı ülkelere atanan büyükelçileri arayarak yeni görev yerlerini tebliğ etti.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bazı ülkelere atanan büyükelçileri arayarak yeni görev yerlerini tebliğ etti.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Türkiye'nin bazı dış temsilciliklerine atanan isimler şöyle:

Haldun Tekneci - Hanoi (Vietnam) Büyükelçisi

Mehmet Metin Eker - İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi

Togan Oral - Aşkabat (Türkmenistan) Büyükelçisi

Mustafa Osman Turan - Dakka (Bangladeş) Büyükelçisi

Rakibe Demet Şekercioğlu - Kolombo (Sri Lanka) Büyükelçisi

Hasan Mehmet Sekizkök - Üsküp (Kuzey Makedonya) Büyükelçisi

Mustafa Özcan - Minsk (Belarus) Büyükelçisi

Suat Hayri Aka - Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi

Süleyman İnan Özyıldız - Tallinn (Estonya) Büyükelçisi

Ufuk Ekici - Nur Sultan (Kazakistan) Büyükelçisi

İsmail Aramaz - Amman (Ürdün) Büyükelçisi

Mehmet Erkan Aytun - Guatemala (Guatemala Cumhuriyeti) Büyükelçisi

Hasan Ulusoy - Brüksel (Belçika) Büyükelçisi

Aylin Sekizkök - Sofya (Bulgaristan) Büyükelçisi

Nuri Kaya Bakkalbaşı - Antananarivo (Madagaskar) Büyükelçisi

Fatma Pihava Ünlü - San Jose (Costa Rica) Büyükelçisi

Yeşim Kebapçıoğlu - Santo Domingo (Dominik Cumhuriyeti) Büyükelçisi

Bengü Yiğitgüden - Port of Spain (Trinidad ve Tobago) Büyükelçisi

Tolga Bermek - Banjul (Gambiya) Büyükelçisi

Kemal Kaygısız - Encemine (Çad) Büyükelçisi

Orhan Işık - Viyentiyan (Laos) Büyükelçisi

Gülcan Akoğuz - Santiago (Şili) Büyükelçisi

Nilüfer Erdem Kaygısız - Librevil (Gabon) Büyükelçisi

Mahinur Özdemir Göktaş - Cezayir Büyükelçisi

Mahinur Özdemir Göktaş, daha önce Belçika'da Brüksel Bölge Parlamentosu Milletvekili olarak görev yapmıştı.

Mevlüt Çavuşoğlu, Türkmenistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 04:30 Kaynak: AA
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