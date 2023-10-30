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İsrail'in Gazze'deki Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'ne saldırısına Dışişleri'nden kınama - Son Dakika

İsrail'in Gazze'deki Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'ne saldırısına Dışişleri'nden kınama

Son Güncelleme: 30.10.2023 22:43

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bulunan ve kanser hastalarına yönelik bölgedeki tek hastane olan Türk-Filistin Dostluk Hastanesi, İsrail ordusunun saldırısına uğradı. Alçak saldırıya ilişkin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ''İsrail'in Gazze Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'ne yaptığı saldırıyı en şiddetli biçimde kınıyoruz. Gerekli her türlü bilgi İsrail makamlarıyla önceden paylaşılmış olmasına karşın böyle bir saldırının gerçekleştirilmesinin hiçbir izahı olamaz.'' ifadelerine yer verildi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki kanser hastalarına yönelik tek hastane olan Türk- Filistin Dostluk Hastanesine saldırı düzenledi. Dışişleri Bakanlığı, Gazze Türk-Filistin Dostluk Hastanesine yapılan saldırıyı şiddetle kınadı.

Türk-Filistin Dostluk Hastanesi Müdürü Subhi Sukeyk, AA muhabirine İsrail'in hedef aldığı Gazze'deki sağlık idaresine ait hastanede hasarın meydana geldiğini söyledi.

Dışişleri Bakanlığı İsrail'in Gazze'deki Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'ne saldırısını kınadı

HASTANEDE HASAR OLUŞTU

Sukeyk, "İsrail uçakları, Gazze Şeridi'nde kanser hastalarına yönelik tek hastane olan Türk-Filistin Dostluk Hastanesinin üçüncü ve son katını bombalayarak ciddi hasara yol açtı." dedi. Hastanenin üçüncü katında çıkan yangının kontrol altına alındığını aktaran Sukeyk, "Bombalama, bazı elektromekanik sistemlerin bozulmasına yol açtı, hasta ve sağlık çalışanlarının hayatını tehlikeye attı." diye konuştu.

HASTANEDE TEDAVİ GÖREN KANSER HASTALARI TEHLİKEDE

Sukeyk, İsrail ordusunun hastanenin çevresini birçok kez hedef aldığını hatırlatarak, "İşgal güçleri, kanser hastalarının acılarını artırıp onları ilaçtan ve tedavi için dışarı gitmekten mahrum bırakmakla kalmadı, aynı zamanda hastane çevresini de hedef alarak hayatlarını tehlikeye attı." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı İsrail'in Gazze'deki Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'ne saldırısını kınadı

GAZZE'DEKİ TEK KANSER HASTANESİ

Türk-Filistin Dostluk Hastanesi, Gazze Şeridi'nin doğusunda, İsrail ordusunun sabah saatlerinde karadan girip geri çekildiği bölgeye yakın bir yerde bulunuyor. Gazze Şeridi'nde kanser hastalarının tedavi gördüğü tek hastane özelliği taşıyan Türk-Filistin Dostluk Hastanesi, Filistin'in en büyük hastanelerinden biri olarak öne çıkıyor. Yaklaşık 34 bin 800 metrekarelik alan üzerine kurulu, 3 katlı ve 180 yatak kapasiteli Türkiye'nin yaptırdığı hastanenin inşaatı 2017 yılında tamamlandı.

Dışişleri Bakanlığı İsrail'in Gazze'deki Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'ne saldırısını kınadı

DIŞİŞLERİ'NDEN KINAMA GELDİ

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in abluka altındaki Gazze'de bulunan Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'ne yaptığı saldırıyı kınadı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in bugün (30 Ekim) Gazze Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'ne yaptığı saldırıyı en şiddetli biçimde kınıyoruz. Gazze'deki tek kanser hastanesi olan söz konusu kurumun koordinatları dahil, gerekli her türlü bilgi İsrail makamlarıyla önceden paylaşılmış olmasına karşın böyle bir saldırının gerçekleştirilmesinin hiçbir izahı olamaz. Gazze'deki Filistin halkını en temel haklarından mahrum bırakmayı amaçlayan kuşatma ve bu insanlık dışı saldırılar, uluslararası hukuku açıkça ihlal etmektedir. İsrail, Gazze sakinlerini hiçbir ayrım gözetmeksizin topyekün hedef almaktan vazgeçmelidir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'deki Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'ne saldırısına Dışişleri'nden kınama - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail'in Gazze'deki Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'ne saldırısına Dışişleri'nden kınama - Son Dakika
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