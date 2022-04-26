Son dakika haber: DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nun arasında bulunduğu 15 sendika yöneticisine 1 Mayıs Davası'nda beraat - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber: DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nun arasında bulunduğu 15 sendika yöneticisine 1 Mayıs Davası'nda beraat

26.04.2022 17:53
Son dakika haber: DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nun arasında bulunduğu 15 sendika yöneticisine 1 Mayıs Davası'nda beraat

Gelen son dakika haberine göre DEVRİMCİ İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nun arasında bulunduğu 15 sendika yöneticisinin, 1 Mayıs 2020'de Taksim'e yürümek istedikleri için yargılandıkları davada beraat kararı verildi.

DEVRİMCİ İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nun arasında bulunduğu 15 sendika yöneticisinin, 1 Mayıs 2020'de Taksim'e yürümek istedikleri için yargılandıkları davada beraat kararı verildi.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile sendika yönetici ve üyeleri, 1 Mayıs 2020'deki kutlamaları sınasında DİSK Genel Merkezi önünden Taksim'e yürümek istemiş, ancak polis engeliyle karşılaşmıştı. Polis müdahalesiyle gözaltına alınan ve aralarında Arzu Çerkezoğlu'nun da olduğu 15 sendika yöneticisi haklarında yürütülen soruşturma kapsamında, "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" ve "İhtara ve zor kullanmaya rağmen kendiliğinden dağılmama" suçlarından 3'er yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

MAHKEME BERAAT KARARI VERDİ

İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, sanık avukatları katıldı. Duruşma savcısı, toplanan delillerden ve tüm dosya kapsamında yüklenen eylemlerin kanunda suç şeklinde tanımlanmadığı gerekçesiyle beraatlerine karar verilmesini talep etti. Sanık avukatları da müvekkilleri hakkında beraat kararı verilmesini talep ettiler. Mahkeme, suçun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle sanıklar hakkında ayrı ayrı beraat kararı verdi.


YORUMLAR
500
DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu'nun da aralarında bulunduğu 15 sanığa beraat DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu'nun da aralarında bulunduğu 15 sanığa beraat Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Uluslararası Karikatür Sergisi Açıldı Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Uluslararası Karikatür Sergisi Açıldı

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Arzu Çerkezoğlu, 1 Mayıs, Sendika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nun arasında bulunduğu 15 sendika yöneticisine 1 Mayıs Davası'nda beraat - Son Dakika


Son Dakika
17:48 İBB Başkanı İmamoğlu'na Cumhurbaşkanlığı adaylığı soruldu! Verdiği yanıt net oldu
17:40 Çocuğunun gözü önünde eski eşini öldürdü! Sanık hakkında müebbet hapis istendi
17:27 Galatasaray'ın parlayan yıldızı Kerem Aktürkoğlu kasayı doldurdu!
17:24 26 Nisan Salı günü altının kilogramı 909 bin 776 liraya yükseldi!
17:08 Bakan Koca açıkladı: Okullarda maske mecburiyeti kalktı
17:00 Aydın'da 'Kuşum kaçtı' diyerek fabrikayı benzin döküp yaktı!
16:50 Yarı final maçları bu akşam başlıyor! Şifresiz olarak yayınlanacak
16:44 MHP'nin efsane liderlerinden Gün Sazak'ın oğlu Süleyman Sazak: Osman Kavala kardeşimdir
16:35 Ali Koç döneminde Fenerbahçe zirveye yaklaşıyor!
16:33 Adalet Bakanı Bozdağ Gezi Davası kararlarını savundu: Türk yargısı bağımsızdır, kimse yargının üstünde değildir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2022 18:07:30. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber: DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nun arasında bulunduğu 15 sendika yöneticisine 1 Mayıs Davası'nda beraat - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement