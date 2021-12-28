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DİSKOTEKTEKİ KÖPEK BALIĞI 'HASSAS' TÜR - Son Dakika

DİSKOTEKTEKİ KÖPEK BALIĞI 'HASSAS' TÜR

28.12.2021 11:23

PETA Almanya, Alanya'daki gece kulübünde akvaryumdaki siyah uçlu köpek balığının koruma alanlarındaki bir denize bırakılması için işletme sahiplerine masraflara katkıda bulunmayı teklif etti.

PETA Almanya, Alanya'daki gece kulübünde akvaryumdaki siyah uçlu köpek balığının koruma alanlarındaki bir denize bırakılması için işletme sahiplerine masraflara katkıda bulunmayı teklif etti. Yunuslara Özgürlük Platformu ise Akdeniz'in tropik sularında yaşayan türün, küresel ölçekte 'hassas (VU)' statüde, neslinin tükenmek üzere olduğunu açıkladı.

Antalya'nın Alanya ilçesindeki bir gece kulübünde akvaryumda tutulan siyah uçlu köpek balığının (Carcharhinus limbatus), yapılan denetimde diskotek ortamında yaşamının devam ettirilmemesi yönündeki karar üzerine, konuyu gündeme getiren PETA Almanya ve Yunuslara Özgürlük Platformu'ndan teşekkür açıklaması geldi. 9 yıl önce Singapur'dan getirilen ve gece kulübünde 3-4 metreküplük akvaryumda tutulan 60-70 cm boyunda, 6-7 kg ağırlığındaki köpek balığıyla ilgili karar üzerine PETA Almanya'dan yapılan açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın talebi doğrultusunda gece kulübü yönetiminin köpek balığını serbest bırakma ya da en azından biyolojik ihtiyaçlarına göre yaşayabileceği daha uygun bir koruma rehabilitasyon alanına transfer etme kararından çok memnun olunduğu belirtildi.

SAĞLIK KONTROLÜ YAPILMALI

Köpek balığının özgürleşmesine yönelik çağrılarının hak ettiği aciliyetle ele alındığını görmekten mutluluk duyulduğu belirtilen açıklamada, doğal yaşam alanına bırakılabilecek durumda olup olmadığının tespiti için veteriner hekimlerin hayvana sağlık kontrolü yapmaları istendi.

DENİZE BIRAKILMASI İÇİN DESTEK TEKLİFİ

Köpek balıkları ve diğer tüm deniz hayvanlarının okyanuslara ait olduğuna dikkat çekilen açıklamada, 'Kişisel eğlencemiz için onları kilitlemeye hakkımız yok. Diğer gece kulüpleri ve işletmelerin bu örnek ve şefkatli adımı takip edeceğini umuyoruz. Aynı zamanda hayvanın başka bir akvaryuma değil, doğal yaşam alanına veya denizde köpek balığı koruma alanlarından birine transferi için gereken masraflara katkıda bulunmayı teklif ediyoruz denildi.

KARAR SEVİNDİRDİ

Yunuslara Özgürlük Platformu'ndan yapılan açıklamada da hayvan esaretine karşı tepki gösteren binlerce kişinin çağrısının ardından hızla müdahale edilmesi ve hayvanın mekandan çıkarılması kararının sevindirici olduğu kaydedildi. Uygulanan 1500 TL'lik cezanın caydırıcı olmadığı belirtilen açıklamada, 'Benzer durumlarda hayvan esareti, tesis sorumlularının iyi niyetine ve inisiyatifine bırakılamayacak kadar önemli ve acil. Para cezasını ödedikten sonra çoğu zaman zulüm devam ediyor ve bu yaptırımlar da işlevsiz kalıyor. Bu durum, bir kez daha gösteriyor ki, Türkiye'de hayvana yönelik zulüm ciddiye alınmıyor, yenilenen Hayvanları Koruma Kanunu halen hayvana şiddete ve hayvan esaretine karşı caydırıcı cezalar öngörmüyor ifadesi kullanıldı.

IUCN KIRMIZI LİSTEDE

Platformun açıklamasında, Dünya Doğayı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) Kırmızı Listesi'nde, Akdeniz'in tropik sularında yaşayan türün küresel ölçekte 'hassas (VU)' statüde, neredeyse neslinin tükenmek üzere olduğu belirtilerek, şöyle denildi

'Popülasyonunun ise 'decreasing', yani düşüşte olduğu belirtiliyor. Köpek balıklarının Türkiye sularında avlanmasına ve gece kulübündeki gibi pet shop satışları için yurt dışından ithalatına hala izin verilmesi, pek çok köpek balığı türünün halen yasal düzeyde koruma altına alınmaması, bu anlamda ayrı bir sorun teşkil ediyor, başka bir tartışmayı da beraberinde getiriyor. Hayvan sömürüsünün yaygınlaşmasına sebep olan, köpek balıkları dahil sayısız deniz canlısının pek çok karasal ve denizel yabani hayvanla birlikte satıldığı pet shop'ların, tematik akvaryumların, yunus parklarının ve hayvanat bahçelerinin yasaklanarak kapatılmaması da sorunun kökenine inmeden, göstermelik ve yetersiz para cezalarıyla zulmün sürmesine sebebiyet verdiğini ortaya koyuyor.

(ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE)

Mehmet ÇINAR ANTALYA, (DHA)-

DİSKOTEKTEKİ KÖPEK BALIĞI 'HASSAS' TÜR
DİSKOTEKTEKİ KÖPEK BALIĞI 'HASSAS' TÜR
DİSKOTEKTEKİ KÖPEK BALIĞI 'HASSAS' TÜR

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Özgürlük, Almanya, Alanya, Köpek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DİSKOTEKTEKİ KÖPEK BALIĞI 'HASSAS' TÜR - Son Dakika


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SON DAKİKA: DİSKOTEKTEKİ KÖPEK BALIĞI 'HASSAS' TÜR - Son Dakika
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