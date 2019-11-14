Diyabet hastasının tedavi planlaması ve takibine özel sistem

Sağlık Bakanlığınca geliştirilen, aile hekimlerince diyabette tanı, tedavi ve takibe olanak sağlayan özel yazılım sistemi "Hastalık Yönetim Platformu", ocak ayı itibarıyla ülke genelinde yaygınlaştırılacak.

Aile hekimleri, sistem sayesinde kendilerine kayıtlı olan diyabetli için yaptığı planı ve hastanın tedavi hedeflerine ulaşıp ulaşmadığını bilgisayardan takip edebilecek.

AA muhabirinin Sağlık Bakanlığından edindiği bilgiye göre, ülkede 2018 yılı rakamlarıyla 19 yaş altı 74 bin 924, 19 yaş ve üzeri 5 milyon 962 bin 473 olmak üzere 6 milyon 37 bin 397 diyabetli bulunuyor.

Bakanlık tarafından, toplumda diyabet farkındalığını arttırmaya yönelik yürütülen çalışmaların yanı sıra gelecek nesilleri diyabetten korumayı ve tanı alan hastalara sunulan diyabet bakım kalitesinin yükseltilmesini, komplikasyonların ve diyabete bağlı ölümlerin azaltılmasını amaçlayan "Türkiye Diyabet Programı 2015-2020" uygulanıyor.

Diyabet programı kapsamında, etkin diyabet yönetimi için politika geliştirilmesi ve uygulanması, diyabetin önlenmesi ve erken tanı konulmasının sağlanabilmesi, diyabet ve komplikasyonlarının etkin tedavisinin yapılması, çocukluk çağında diyabet bakım ve tedavisinin geliştirilmesi, Tip 2 diyabet ve obezitenin önlenmesi ve diyabet ve diyabet programının etkin izlenmesi ve değerlendirilmesi amaçlanıyor.

Hastanelerde diyabetli bireylere yönelik verilen programlar kapsamında diyabet okul diploması alan birey sayısı bu yıl itibarıyla 79 bine ulaştı. Okulda Diyabet Programı ile de okul eğitimlerini veren sağlık personelinin hizmet içi eğitimleri ise devam ediyor.

Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü ile koordineli çalışılarak diyabet tanı, komplikasyonlar gibi konularda ise Bakanlık veri tabanı güncelleniyor.

"Ülke genelinde uygulamaya başlayacak"

Öte yandan, aile hekimlerinin riskli bireylerde tarama kriterleri, tanı alanlarda ise yıllık yapılması gerekli hususlar belirlenerek, diyabetin birinci basamak sağlık hizmetlerinde klinik yönetimi konusunda çalışmalar tamamlandı.

Kırıkkale, Manisa, Adıyaman ve Samsun'da başlayan pilot çalışma, 2020 Ocak ayı itibarıyla ülke genelinde uygulamaya başlayacak.

Bu sistem ile aile hekimleri kendilerine kayıtlı olan diyabetli kişi için yaptığı planı ve hastanın tedavi hedeflerine ulaşıp ulaşmadığını takip edebilecek.

Tekrarlayan izlemlerle hastanın belirlenen tedavi hedeflerine ulaşıp ulaşmadığı da ölçülebilecek.

Hasta, aile hekimi tarafından uzman hekime, Sağlıklı Hayat Merkezi'nde (SHM) çalışan fizyoterapist veya diyetisyene yönlendirilecek.