Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'dan Cem Vakfı Genel Başkanı Doğan'a taziye ziyareti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'dan Cem Vakfı Genel Başkanı Doğan'a taziye ziyareti - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'dan Cem Vakfı Genel Başkanı Doğan'a taziye ziyareti

6 saat önce

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Cem Vakfı Genel Başkanı İzzettin Doğan'a vefat eden ağabeyi Mazlum Doğan için başsağlığı dileklerinde bulundu.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'dan Cem Vakfı Genel Başkanı Doğan'a taziye ziyareti, System.String[]

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Cem Vakfı Genel Başkanı İzzettin Doğan'a vefat eden ağabeyi Mazlum Doğan için başsağlığı dileklerinde bulundu.


Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, çeşitli programlar için bulunduğu İstanbul'da Cem Vakfı Genel Başkanı İzzettin Doğan'a taziye ziyaretinde bulundu. Erbaş, Doğan'a Malatya'da vefat eden ağabeyi Mazlum Doğan için başsağlığı dileklerinde bulundu. Ölümün insan için büyük bir ders olduğunu ifade eden Erbaş, dünyada önemli olanın iyi bir insan olarak yaşamak olduğunu söyledi. Erbaş, yeryüzünde iyiliğin hakim olması için çalışmak gerektiğini belirterek, "Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifte, 'Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Nasıl ölürseniz öyle haşrolunursunuz' diyor. İyi yaşamayı ve Allah'ın huzuruna iyi insan olarak gitmeyi Rabbim hepimize nasip eylesin" dedi.


Cem Vakfı'nın faaliyetlerini takip ettiklerini dile getiren Erbaş, "İyi insan olma yolundaki gayretlerinizi görüyoruz. Allah yardımcınız olsun. Hepimiz dünyada iyiliğin hakim olması için bir kenarından tutacağız. Siz bir kenarından tutuyorsunuz, biz bir kenarından tutuyoruz. Netice itibarıyla yollar bir yerde birleşiyor. O birleşen noktaya hep birlikte hizmet ediyoruz" şeklinde konuştu.


Cem Vakfı Başkanı Doğan, ziyaretinden dolayı Erbaş'a teşekkür etti.


Ziyarette Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a İstanbul İl Müftüsü Mehmet Emin Maşalı eşlik etti. - ANKARA

Diyanet İşleri Başkanlığı, İzzettin Doğan, Ali Erbaş, Cem Vakfı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 09:40 Kaynak: İHA
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