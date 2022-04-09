Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Fatih'teki Kitap ve Kültür Fuarı açılışında konuştu - Son Dakika
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Fatih'teki Kitap ve Kültür Fuarı açılışında konuştu

09.04.2022 15:40
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Fatih'teki Kitap ve Kültür Fuarı açılışında konuştu

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "İnsanı kitapla buluşturmak, insanı bilmediği ile buluşturmak, bunu imani ve ahlaki bir hassasiyet ile yapmak gerçekten mübarek bir iştir, nafile bir ibadettir.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "İnsanı kitapla buluşturmak, insanı bilmediği ile buluşturmak, bunu imani ve ahlaki bir hassasiyet ile yapmak gerçekten mübarek bir iştir, nafile bir ibadettir." dedi.

Türkiye Diyanet Vakfı ve Diyanet İşleri Başkanlığının öncülüğünde düzenlenen 39. Kitap ve Kültür Fuarı, Fatih Camii'nin avlusunda açıldı.

Açılış programı Fatih Cami İmam Hatibi Yusuf Yılmaz'ın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Erbaş, açılışta yaptığı konuşmada, ramazan ayında zihinleri aydınlatmak, bilinç ve idrak dünyasını canlı kılmak adına kitap fuarları düzenlediklerini söyledi.

Amaçlarının mübarek ramazan ayını kitapla buluşmaya vesile kılmak olduğunu dile getiren Erbaş, "Bizim medeniyetimiz kitap, kalem ve bilgi medeniyetidir. Bizler, 'Oku' emri ile başlayan, kaleme ve onun yazdıklarına yemin eden 'Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?' diye mensuplarını uyaran, kalemi kullanmaya ve bilgi peşinde koşmaya teşvik eden bir inancın ve medeniyetin mensuplarıyız." dedi.

İslam medeniyetinin, ilim yolunda olmayı teşvik ettiğinin de altını çizen Erbaş, "Bizim medeniyetimizde ilme ve okumaya da Allah'ın adıyla başlanır. Bizler, Allah Resulü'nün hayatında ilme verilen değerin en güzel örneklerini görürüz. Bunun en açık ispatı ise O'nun yolunu takip eden ümmetinin asırlar boyunca ilimde, hikmette, adalette, güzel ahlakta dünyaya öncülük etmiş olmasıdır." diye konuştu.

"Kitap fuarları modern çağın gezen kütüphaneleri"

Kitabın "yarınlara kalan en değerli miras" olduğunu vurgulayan Erbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Alemde kullanıldıkça değerini yitirmeyen bir şey varsa kitaplar ve onlarda mevcut olan bilgilerdir. Bu sebeple yayınevlerini bu mirasın taşıyıcıları olarak görüyor, kitap fuarlarını da modern çağın gezen kütüphaneleri olarak tarif ediyorum. Kitap neşriyatının da kutsal bir görev olduğuna inanıyorum. Çünkü insanı kitapla buluşturmak, insanı bilmediği ile buluşturmak, bunu imani ve ahlaki bir hassasiyet ile yapmak gerçekten mübarek bir iştir, nafile bir ibadettir. Bizler tarihten günümüze kitaba verdiği değerle örnek olmuş bir medeniyetiz. Adeta kitabı ve kütüphaneyi mabet mesabesinde görmüşüz. Dolayısıyla dünyada hükmettiğimiz her yerde kitaplara değer vermişiz. Birilerinin yaptığı gibi yakıp yıkmamışız. Hep muhafaza etmişiz, değer vermişiz."

Okumanın "fark etmek ve keşfetmek" olduğunu dile getiren Erbaş, "İçinde yaşadığımız çağ maalesef okumanın ötelendiği, imajın ve seyrin öncelendiği bir çağdır. Böylesi bir dünyada elbette kitapseverlere büyük görevler düşmektedir. Okumanın, düşünmenin ve keşfetmenin en büyük insani haslet olduğunu bu çağa anlatmak zorundayız. Bugün kitapla bağımız bazı ülkelere göre düşük olsa da ben bu makus talihin değişeceğine inanıyorum. Elbette bunun için emek ve gayret vermek gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Ramazan ayı boyunca, fuardaki stantların gençlerle dolu olmasını isteyen Erbaş, okul yöneticilerine öğrencilerini fuara getirmelerini önerdi.

İstanbul'da iki kitap fuarı bulunduğunu hatırlatan Erbaş, "Birisi burada Fatih Camii'nde, diğeri Üsküdar'da Büyük Çamlıca Camisi'nin avlusunda. İki fuar, İstanbul'un 39 ilçesini besleyecek ramazan ayı boyunca. Burayı ramazan ayında, iğne atsan yere düşmeyecek şekle dönüştürelim." çağrısında bulundu.

Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan da Fatih Camii'nin ilk medresenin kurulduğu yer olduğunu hatırlatarak, fuarın düzenlenmesi dolayısıyla teşekkür etti.

Açılışa AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı ve İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş da katıldı.

Konuşmaların fuarın açılış kurdelesi protokol üyeleri tarafından kesildi.

Fuar 27 Nisan'a kadar açık kalacak.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Fatih'teki Kitap ve Kültür Fuarı açılışında konuştu
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Fatih'teki Kitap ve Kültür Fuarı açılışında konuştu
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Fatih'teki Kitap ve Kültür Fuarı açılışında konuştu

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Fatih'teki Kitap ve Kültür Fuarı açılışında konuştu - Son Dakika


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