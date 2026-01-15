Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Mirac Kandili'ni Malatya'da Kutladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Mirac Kandili'ni Malatya'da Kutladı

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Mirac Kandili\'ni Malatya\'da Kutladı
15.01.2026 20:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş, Mirac Kandili dolayısıyla Malatya'yı ziyaret etti. Malatya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve 6 Şubat Deprem Şehitliği'ni ziyaret eden Arpaguş, cami yapımlarına verdiği destekten dolayı Belediye Başkanı Sami Er'e teşekkür etti. Başkan Er, Malatya'nın 6 Şubat depremlerinde en fazla hasar gören illerden biri olduğunu belirterek, inşaat çalışmalarının hızla devam ettiğini ifade etti.

DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş, Mirac Kandili münasebetiyle bir dizi ziyaret ve programlara katılmak üzere Malatya'ya geldi.

Miraç Kandili dolayısı ile Malatya'ya gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş, Malatya Valiliği, Malatya Büyükşehir Belediyesi ve 6 Şubat Deprem Şehitliği'ni ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesi ziyaretinde Başkan Sami Er'le bir araya gelen Arpaguş, Malatya'da camilere ve cami yapımlarına verdiği destekten dolayı Başkan Er'e teşekkür ederek, "Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra önemli bir inşa faaliyetinin yapılıyor. Allah, devlete ve millete zeval vermesin. 3 yılda 500 bin konut çok büyük bir hizmet. Sizde de TOKİ tecrübesi olunca Malatya'da bir avantaj olmuş" dedi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ise 6 Şubat 2023 depremlerinde Malatya'nın Hatay'dan sonra en büyük hasar alan il olduğunu belirterek, "Malatya'da ilk başlangıçta bir şey yok zannedildi ama Hatay'dan sonra en çok hasar alan ildi. Büyük bir yıkım oldu. Kısa sürede ihaleleri tamamladık ve binalar yükseldi. Artık final aşamasındayız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
Jhon Duran ile gerginlik yaşayan Beytullah İpek o anları profil resmi yaptı, 17 bin takipçi kazandı Jhon Duran ile gerginlik yaşayan Beytullah İpek o anları profil resmi yaptı, 17 bin takipçi kazandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yasama, yürütme ve yargı organlarının temsilcileriyle bir araya geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, yasama, yürütme ve yargı organlarının temsilcileriyle bir araya geldi
DEM’li Sakık’ın sözleri TBMM’yi karıştırdı: Gereken her şeyi yaparız DEM'li Sakık'ın sözleri TBMM'yi karıştırdı: Gereken her şeyi yaparız
Aydın Doğan’ın damadı, Tavuk Dünyası ve Dürümle’deki hisselerinin yüzde 44’ünü sattı Aydın Doğan'ın damadı, Tavuk Dünyası ve Dürümle'deki hisselerinin yüzde 44'ünü sattı
Buse Terim’den Serenay Sarıkaya’ya: Sen insansan biz neyiz Buse Terim'den Serenay Sarıkaya'ya: Sen insansan biz neyiz
Üç ilde doğalgaz projesi için acele kamulaştırma kararı Üç ilde doğalgaz projesi için acele kamulaştırma kararı

21:19
Adana’da 2 çocuğunu tabancayla öldüren baba intihar etti
Adana'da 2 çocuğunu tabancayla öldüren baba intihar etti
21:06
Fenerbahçe’de Cenk Tosun ile yollar ayrıldı
Fenerbahçe'de Cenk Tosun ile yollar ayrıldı
21:00
Galatasaray’dan Fenerbahçe olay cevap: Eşkıya sürüsü...
Galatasaray'dan Fenerbahçe olay cevap: Eşkıya sürüsü...
20:03
Vicdansız adamın yaban tavşanına yaptıklarına tepki yağdı
Vicdansız adamın yaban tavşanına yaptıklarına tepki yağdı
19:37
Türk Akıncı TİHA’lar Halep’in Deyr Hafir kentinde
Türk Akıncı TİHA'lar Halep'in Deyr Hafir kentinde
17:15
Voleybolcu Derya Çayırgan adli kontrolle serbest
Voleybolcu Derya Çayırgan adli kontrolle serbest
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 21:41:37. #7.11#
SON DAKİKA: Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Mirac Kandili'ni Malatya'da Kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.