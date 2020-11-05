Diyanet-Sen'den deprem sonrası din görevlilerine yönelik paylaşımlara tepki - Son Dakika

Diyanet-Sen'den deprem sonrası din görevlilerine yönelik paylaşımlara tepki

05.11.2020 14:12
Diyanet-Sen'den deprem sonrası din görevlilerine yönelik paylaşımlara tepki, System.String[]

Diyanet-Sen Şırnak Şube Başkanlığı, İzmir'de 114 kişinin öldüğü bin 35 kişinin yaralandığı 6,6 büyüklüğündeki depreminin ardından din görevlilerine yönelik sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımları kınadı.

Diyanet-Sen Şırnak Şube Başkanlığı, İzmir'de 114 kişinin öldüğü bin 35 kişinin yaralandığı 6,6 büyüklüğündeki depreminin ardından din görevlilerine yönelik sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımları kınadı.

Diyanet-Sen Şırnak Şube Başkanı Süleyman Çanga, İzmir'de yaşanan deprem sonrası bazı sosyal medya hesaplarından din görevlilerine yapılan akıl ve izandan uzak çirkin saldırıları kınadıklarını söyledi. Çanga, "Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz deprem gibi doğal bir afet karşısında bile din görevlilerine, camiye saldırmak iyi niyetten uzak provokatif açıklamalar yapmak kimseyi yüceltmez. Bu çatlak sesler din görevlilerimizi güzel hizmetlerinden alıkoyamayacaktır. İzmir'de yaşanan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları devam ederken tüm Türkiye yardımlarıyla dualarıyla güzel İzmir'imizin ve İzmirlilerin acısını paylaşmaya çalışıyor. Tek vücut olduğumuz bu dönemde kendilerine din görevlilerine ve dindarlara sataşma misyonu biçen bazı çatlak sesler yine kin ve nefretlerini kustular. Diyanet İşleri Başkanlığına alınacak 5 bin personeli içine sindiremeyen bu din düşmanları sosyal medya hesaplarından arama kurtarma köpeklerinin insanlığa din görevlilerinden daha faydalı olduğunu söyleyecek kadar şirazeden çıktıklarını ortaya koydular" dedi.

"Bizim dinimiz kardeşlik, merhamet ve yardımlaşma dinidir"

Kin ve nefretlerin boyutunu bu açıklamaları ile ortaya koyan şahıslar hakkında sendika olarak suç duyurusunda bulunacaklarını aktaran Çanga, "Bizim dinimiz kardeşlik, merhamet, yardımlaşma dinidir. Din görevlilerimiz bunun öğretisini yapar. Pandemi döneminde Vefa Sosyal Destek Gruplarındaki, filyasyon ekiplerindeki çalışmaları ile örnek gösterilen din görevlilerimiz, 15 Temmuzda salaları ile Kurtuluş Savaşında Sütçü İmamlarımızla bu vatan için bu millet için canlarını kanlarını ortaya koymuşlardır. Her zorlu süreçte millete önderlik etmiş fedakarca çalışmışlardır. Bazı kendini bilmezlerin, sosyal medya silahşörlerinin saldırıları bizleri üzse de yolumuzdan çalışmalarımızdan hizmetimizden bizleri asla geri koymayacaktır. Sendika olarak güzel dinimizin bizlere öğrettiği aklıselim ile hareket edeceğiz. Hukuk çerçevesinde gerekli başvuruları yaparak bu hakaretleri yapanların gerekli cezayı alması için elimizde geleni yapacağız. Hiç kimse din görevlilerinin sahipsiz olduğunu yaptıkları çirkin saldırıların yanlarına kar kalacağını sanmasın" diye konuştu. - ŞIRNAK

Diyanet-Sen'den deprem sonrası din görevlilerine yönelik paylaşımlara tepki

Sosyal Medya, Diyanet Sen, Şırnak, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Diyanet-Sen'den deprem sonrası din görevlilerine yönelik paylaşımlara tepki - Son Dakika


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