Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor - Son Dakika

Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor

17.10.2020 13:51

Diyarbakır anneleri, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor.

Diyarbakır anneleri, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 411'inci gününde devam ediyor.

Oğlu Ramazan için oturma eylemini sürdüren anne Mevlüde Üçdağ, evlatlarına hasret kaldıklarını anlattı.

Oturma eylemiyle haklı davasının peşinde olduğunu vurgulayan Üçdağ, gece gündüz nöbette olduklarını hatırlattı.

Üçdağ, 19 ailenin evladına kavuştuğunu, mutlu olduklarını belirterek, "İstiyoruz ki evlatlarımız da orada kalmasın. 6 yıl oldu evladımı benden koparıp, götürdünüz. Beni bir telefona hasret bıraktınız. Gözlerim hep kapıda. Kararlıyız, mücadelemize devam edeceğiz." dedi.

Oğluna seslenen Üçdağ, "Ramazan, oğlum kimseyi dinleme. Kimse seni annen ve baban kadar sevemez. Ne olursun güvenlik güçlerine teslim ol. Ne olursun bana ulaş. Buradan kalkmayacağız. Son kişi de kalsa annen burada olacak. Buradan ayrılmayacağım." diye konuştu.

Oğlu Özkan için nöbeti sürdüren baba Süleyman Aydın ise 19 evladın güvenlik güçlerine teslim olmasından büyük umut duyduklarını ifade etti.

"İnşallah bizim çocuklarımız da sesimizi duyar ve gelir." diyen Aydın, çocukları dağa kaçırılan tüm aileleri oturma eylemine destek vermeye çağırdı.

HDP ve PKK'ya tepkisini dile getiren Aydın, şöyle konuştu:

"HDP ve PKK, 40 yılı aşkın süre Kürt halkına acıdan başka ne verdiniz? Kürt halkını perişan ettiniz. Ne zaman Kürt halkına sahip çıktınız? 14-15 yaşındaki çocukları kandırıyor, dağa götürüyorsunuz. Ey HDP vekilleri, nereye kadar Kürt halkını kullanacaksınız? Nereye kadar bu Kürt halkının çocuklarını mağaralarda ölüme mahkum edeceksiniz? Sizde hiç mi vicdan yok? HDP milletvekilleri bir gün gelip burada acımızı paylaştı mı?"

Oturma eylemine devam etmekte kararlı olduklarını aktaran Aydın, "19 evladımız güvenlik güçlerine teslim oldu. Allah devletimizden razı olsun. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin. Çocuklarımız sesimizi duyuncaya kadar burada eylemimizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor
Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor
Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor
Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Aydın, Kürt, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor - Son Dakika

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