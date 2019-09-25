Diyarbakır annelerine kadın desteği

Trabzon, Rize, Giresun, Ordu, Gümüşhane ve Artvin'de çeşitli sivil toplum kuruluşu üyesi kadınlar, dağa kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine destek mesajları verdi.



Artvin

Halitpaşa Meydanı'nda toplanan sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri, ellerinde "Teröre Lanet Annelere Destek", "Türkiye Anneler için Ayakta" "Çocuklarımızı İstiyoruz", "Annelerin Acılarına Duyarsız Kalmayın" yazılı dövizler taşıyarak terör örgütü aleyhine slogan attı.

Burada açıklama yapan Memur Sen Kadın Komisyonu Başkanı Gül Köse, sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri olarak annelerin Diyarbakır'da başlattığı onurlu direnişlerine destek olmak üzere toplandıklarını söyledi.

Köse, Diyarbakır'daki anneleri ve teröre meydan okuyan direnişlerini tarihin saygıyla yazacağını ifade ederek, "Bulundukları şehirlerde, siyasi ve toplumsal yalnızlaştırılma dahil, her şeyi göze alıp evlatlarının dönmesini isteyen anneler, başka canlar yanmasın diye çıktıkları yolda inşallah zafere ulaşacaklardır." dedi.

Yerel, ulusal ve uluslararası kamuoyunu Diyarbakır'daki annelerin yanlarında olmaya davet eden Köse, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ülkemizin geleceğine, refahına, birlik ve beraberliğine zarar vermeye çalışan terör örgütlerine ve siyasi uzantılarına karşı yıllardır topyekun mücadele içerisindeyiz. Vatan uğruna verdiğimiz şehitlerin kanı, evlatlarımız için döktüğümüz gözyaşı hala kurumadı. Bu mücadelemize bir mihenk taşını da dağa kaçırılan evladını geri almak için teröre yeter diyen Hacire Annemiz ekledi. Gördük ki yanan bir anne yüreği tüm acılara, göz yaşına ve gencecik fidanların ölümüne son verebilir."