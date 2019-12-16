Diyarbakır annelerinin sesi Asya Parlamenterler Asamblesi Genel Kurulu'nda - Son Dakika

Antalya'da gerçekleştirilen Asya Parlamenterler Asamblesi (APA) 12. Genel Kurulu'nda, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde evlat nöbeti tutan Diyarbakır annelerinin çağrısı anlatıldı.

APA 12. Genel Kurulu, Kundu Turizm Bölgesi'ndeki bir otelde, 42 üye ülkeden meclis başkanları, parlamenter heyetler ve gözlemci üyelerin katılımıyla devam ediyor.

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önünde 100 günü aşkın süredir tuttuğu evlat nöbetine ilişkin bilgiler, kurulda paylaşıldı. Anadolu Ajansı tarafından İngilizce olarak hazırlanan ve annelerin yaşadıklarının anlatıldığı video, katılımcılara izletildi. Görüntüleri izleyen katılımcılar, duygulu anlar yaşadı.

APA Türk Delegasyonu Başkanı Asuman Erdoğan, AA muhabirine, toplantılarda en çok konuşulan konulardan birinin terörizm olduğunu söyledi. Asya kıtasında, bütün ülkelerin yaşadığı en önemli sorunların başında terörün geldiğini vurgulayan Erdoğan, terörün bitirilememesindeki etkenlerin başında, terörist grupların, çocukları ve gençleri zorla terör örgütüne üye yapıp kullanmasının yattığını dile getirdi.

Birbirini iyi anlayan ve ortak duyguları paylaşan bir platform ortamının yaşandığını ifade eden Erdoğan, kadın üyelerinin de çoğunlukta olduğunu, bundan dolayı böyle bir videoyu bu platformda paylaşmak istediğini ifade etti.

"Annelerin cesareti, dünya annelerine örnek olsun"

Erdoğan, Diyarbakır annelerinin seslerini daha fazla duyurmak istediğini belirterek, şöyle konuştu:

"Onların sesini ne kadar çok duyurabilirsek o kadar çığlıklarına kulak vermiş oluruz. Onlar sadece Türkiye için bir örnek değil, bütün dünyada yavruları için ağlayan, yavrularını teröre kaptıran, kurban eden anneler var. Onlara da örnek teşkil etsin, onları da cesaretlendirsin. Çünkü bu bir cesaret meselesi. Bu annelerin cesaretini herkesin görmesini ve bundan örnek almasını istedim. Okulda, ailesinin yanında olması gerektiği yaşta dağda olan çocukların annelerinin durumunu, tüm dünya anladı. Video beni olduğu kadar diğer katılımcıları da etkiledi. Bu çocukların ortalama ömür süreleri 5 yıl 8 ay. Hangi anne buna sessiz kalabilir? İnsani bir sorun. Bir annenin çığlığını, feryadını paylaştık. İyi ki de paylaşmışım."

Diğer ülkelerden de olumlu yönde görüşler aldıklarını vurgulayan Erdoğan, özellikle Filistin heyetinin de kendi ülkelerinde aynı duyguları yaşadıkları yönünde açıklamada bulunduklarını bildirdi.

Erdoğan, başka ülkelerden katılan temsilcilerin de kendisine teşekkür ettiğini kaydetti.

Hacire annenin mücadelesi diğer annelere örnek olmuştu

Diyarbakır'da Hacire Akar, oğlunun dağa kaçırılmasından sorumlu tuttuğu HDP'nin İl Başkanlığı binası önünde, 22 Ağustos'ta oturma eylemi başlatmıştı. Oğlunu teröre kurban vermemek için başlattığı oturma eylemi sonuç veren anne Hacire Akar, kararlı mücadelesiyle 24 Ağustos'ta oğluna kavuşmuştu.

Hacire annenin oğlu için gösterdiği mücadele, benzer acıyı yaşayan diğer annelere de örnek oldu.

Akar'ın mücadelesini örnek alan Fevziye Çetinkaya, Remziye Akkoyun ve Ayşegül Biçer'in 3 Eylül'de başlattığı oturma eylemine, çocuğu terör örgütü mensuplarınca dağa kaçırılan çok sayıda anne ve baba katıldı.