"İki Nehrin Buluşması" belgeselinin galası Diyarbakır'da yapıldı - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Diyarbakır'ın sahip olduğu kültürel mirasın canlı tutulması, yeni nesillere aktarılması ve yeniden hayat bulması için Bakanlık olarak ellerinden gelen gayreti göstereceklerini söyledi.

TRT tarafından hazırlanan Molla Ahmed-i Cezeri ve Faki-yi Teyran'ın hayatını konu alan "İki Nehrin Buluşması" adlı belgesel filmin galası Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapıldı.

Bakan Ersoy, galada, ülkenin en kadim şehirlerinden ve medeniyetlerin beşiği olan Diyarbakır'ın çok güçlü kültür ve sanat potansiyeline ve mirasına sahip olduğunu bildiklerini söyledi.

Bu nedenle tarihin içinden süzülüp gelen bu eşsiz mirasın en doğru şekilde yönetilmesi adına Diyarbakır'a ayrı bir önem verdiklerini ifade eden Ersoy, şöyle konuştu:

"Bu çerçevede kalbi Diyarbakır için atan yerel yöneticilerimizle görüşerek bölgede yapılması gereken çalışmaları belli bir program çerçevesinde sürdürüyoruz. Şunu çok açık bir şekilde sizlerle paylaşmak istiyorum, Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak Diyarbakır'ın sahip olduğu kültürel mirasın canlı tutulması, yeni nesillere aktarılması ve yeniden hayat bulması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bu bağlamda önümüzdeki yıl itibarıyla Bakanlığımızca düzenlenen Kültür Yolu Festival zincirine İstanbul, Ankara ve İzmir'le beraber Diyarbakır'ı da dahil etme kararı aldık. Biz bu kararı alırken önümüzdeki yıl 4'üncüsü 28 Mayıs'ta düzenlenecek festivali Diyarbakır'a almak istemiştik. Sabahtan beri toplantı yapıyoruz ve birçok yeri geziyorum. Hem Bakanlığımızın hem de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın yaptığı restorasyonlar ve inovasyon çalışmaları çok başarılı gidiyor, birçoğu tamamlamış. Valimizle yaptığımız gezide eylül ayına, yıl sonuna kadar hazır olacağını görünce biz festivalimizi daha erkene çekmeye karar verdik. Ekimde gerçekleşecek Diyarbakır Sur Festivalini binlerce yerli, yabancı ve bölgesel sanatçının katılımıyla onlarca noktada yüzlerce etkinlikle gerçekleştireceğiz."

"Sağladıkları katkılar nedeniyle TRT ekibini tebrik ediyorum"

Ersoy, bir şehrin yahut bir ülkenin sahip olduğu tarihi ve kültürel mirasa gerekli ilginin gösterilmemesi halinde kısa süre içinde unutulabileceğini dile getirdi.

Bakanlık olarak sorumluluklarının birbirinden değerli tarihi ve kültürel değerlerin, mirasın her daim hatırlanmasını sağlamak ve onu diri tutmak olduğunu vurgulayan Ersoy, şöyle devam etti:

"Bugün tanıtımını yaptığımız İki Nehrin Buluşması filmi bu anlayış çerçevesinde ortaya çıkmıştır. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TRT olarak bölgeye ruhunu veren Faki-yi Teyran ve Molla Ahmed-i Cezeri'nin hayatından ve düşüncelerinden ilhamla yapımı gerçekleşen filmin hayırlı olmasını diliyorum. Özellikle sağladıkları katkılar nedeniyle TRT ekibini tebrik ediyorum. Büyük bir yapım ekibi bu eserin oluşmasında emek harcadı. Bu vesileyle emeği geçen herkesi kutluyorum. Yerel yöneticilerimizin yanı sıra özellikle bölge halkının da çekimler süresince gösterdiği yakın ilgi ve alakadan ötürü duyduğum mutluluğu belirtmek istiyorum. Bu ve bunun gibi başarılı çalışmalarla Diyarbakır sadece ülkemizin değil dünya kültür hayatının önemli merkezlerinden biri halini alacaktır. Buna tüm kalbimle inanıyorum. Diyarbakır gerek kültür, gerekse tarih ve dinler tarihi açısından her yönüyle çok zengin bir coğrafyadır, bu zenginliği aynı zamanda birer turizm potansiyeline dönüştürüp şehrin ve ülkenin refahına katkı sağlayacak bir imkana kavuşturmak Bakanlık olarak en önemli misyonlarımızdan biridir."

" Üzerinde konuştuğumuz şahsiyetler, büyük şahsiyetler, yıldız şahsiyetler"

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu ise Kültür ve Turizm Bakanlığının önderliğinde ve liderliğinde, çok sayıda kamu kurum ve kuruluşun da desteğiyle Diyarbakır'da 3 gündür tarihi günler yaşadıklarını kaydetti.

"İki Nehrin Buluşması" ile iki büyük zatın hayatını anlatan belgeselin hayırlara vesile olmasını dileyen Karaloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Doğunun kanatları adı altında üretilen bütün içerikler unutulan hafızamızı tekrar hatırlamamıza, 40 yıldır bölgede gölgelenmek istenen ışığımızın tekrar ortaya çıkmasına vesile olacaktır, herkes bundan emin olabilir. Üzerinde konuştuğumuz şahsiyetler, büyük şahsiyetler, yıldız şahsiyetler, Anadolu medeniyetini ve irfanını mayalayan çok önemli şahsiyetler. İşte Kültür ve Turizm Bakanlığımız önce bu değerli şahsiyetlerin eserlerini hem kendi anadillerinde Kürtçe hem Türkçe olarak basarak çok önemli bir hizmette bulundu. Bugün imzaladığımız protokolle artık Bakanlığımızın bastığı klasik Kürtçe eserlerinin tamamını Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi olarak da basacağız, erişimini ve ulaşımını kolaylaştıracağız."

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahit Sobacı da bir konuşma yaptı. Konuşmaların ardından Bakan Ersoy ve beraberindekiler ile vatandaşlar, "İki Nehrin Buluşması" adlı belgesel filmi izledi.

Etkinlik, Devlet Klasik Türk Müziği ve Medeniyetler Korosu tarafından verilen Doğu'nun Kanatları adlı konserle devam etti.