Diyarbakır, Batman, Siirt ve Bingöl'de Dr. Ekrem Karakaya'nın öldürülmesine tepki

Diyarbakır, Batman, Siirt ve Bingöl'de sağlık çalışanları, Dr. Ekrem Karakaya'nın Konya'da görev yaptığı hastanede silahlı saldırıda öldürülmesini protesto etti.

Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü önünde düzenlenen basın açıklamasında Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Dr. Leyla Turan, bir hasta yakını tarafından Dr. Ekrem Karakaya'nın öldürülmesinden duydukları üzüntüyü dile getirdi.

Dr. Karakaya'yı kaybetmenin derin üzüntüsü ve aynı zamanda öfkesi içerisinde olduklarını ifade eden Turan, "Bugün yeniden ve daha güçlü bir şekilde söylüyoruz sağlık emekçilerine en ufak bir zarar gelmesine tahammülümüz yoktur." dedi.

Batman

Sağlık-Sen Batman Şubesi tarafından da Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde açıklama yapıldı.

Sağlık-Sen Batman Şube Başkanı Maruf Yalçın, burada yaptığı konuşmada, bir doktorun şifa dağıtırken canice katledildiğini söyledi.

"Hayatının baharında caninin kurşunlarına hedef olan Dr. Karakaya, görevi başında, yeni çalışmaya başladığı hastanede katledildi. Katliam aleti ise bir silah." diyen Yalçın, sağlık çalışanları olarak bu durumu lanetlediklerini belirtti.

Siirt

Konya'da doktor Ekrem Karakaya'nın görev yaptığı hastanede hayatını kaybettiği silahlı saldırı, Siirt'te meslektaşları tarafından basın açıklamalarıyla protesto edildi.

HEKİMSEN üyesi Dr. Bişar Sezgin, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde yapılan açıklamada, hastane girişlerine X-Ray cihazı ve metal dedektörlerin konulması gerektiğini belirterek, olayın üzüntüsünü yaşadıklarını aktardı.

Siirt Tabip Odası tarafından aynı yerde açıklama yapılarak, saldırıya tepki gösterildi.

Bingöl

Sağlık-Sen Bingöl Şube Başkanı Bilal Arslan da yaptığı yazılı açıklamada, Dr. Karakaya'nın hayatının baharında caninin kurşunlarına hedef olduğunu belirtti.

Şifa dağıtılan bir merkezde, hastanede bir doktorun hasta yakınının kurşunlarına hedef olduğunu belirten Arslan, şunları kaydetti:

"Hastalara şifa dağıtmak, can kurtarmak için alın teri döküyor. ve karşılığını canıyla ödeyerek şehit oluyor. Biz sağlık çalışanları olarak bu duruma isyan ediyoruz. Saldırıyı lanetliyoruz."