Diyarbakır'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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Diyarbakır'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği düzenlendi

08.03.2022 19:02
Diyarbakır'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği düzenlendi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolaysıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolaysıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Vali Münir Karaloğlu, merkez Yenişehir ilçesi Sezai Karakoç Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen etkinlikte, toplumun güçlü ve mutlu olabilmesi için kadının güçlü ve mutlu olması gerektiğini söyledi.

Son yıllarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan öncülüğünde kadınların eğitiminden istihdamına kadar önemli projelerin hayata geçirildiğini kaydeden Karaloğlu, Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere kentteki tüm kurumlarda kadınlara yönelik çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Diyarbakır'da kadınların mutlaka bir meslek sahibi olmasını istediklerini dile getiren Karaloğlu, çok sayıda meslek, sanat kursları bulunduğunu bildirdi.

Kadınlara her alanda destek vermeye gayret ettiklerini ifade eden Karaloğlu, kadını güçlü olan toplumun da güçlü olduğuna dikkati çekti.

Kadınlara hizmet etmekten onur duyduklarını belirten Karaloğlu, bütün annelerin, kadınların ve kızların emrinde olduğunu, onları mutlu kılmak için her türlü faaliyeti yaptıklarını, yapmaya devam edeceklerini aktardı.

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti

Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan annelere de değinen Karaloğlu, şöyle konuştu:

"Kadına, anneye yapılabilecek en büyük şiddet, eziyet evladından zorla ayırmaktır. Diyarbakır'daki anneler, zorla kendilerinden koparılan evlatlarını alabilmek için 925 gündür çadırda nöbet tutuyorlar. Dünyanın en haklı, onurlu eylemini yapıyorlar. Zalim örgüte diyorlar ki, 'Bizden zorla kopardığınız evlatlarımızı kandırarak, kaçırarak aldığınız evlatlarınızı geri verin. Evladımı istiyorum.' diyor. Bundan daha masum, haklı bir talep olabilir mi? 8 Mart vesilesiyle inşallah onların bu haklı talebini, çığlığını duysunlar ve onlara destek olsunlar."

Annelerin eylemini bazı çevreler tarafından kasıtlı olarak gündeme getirilmediğini anlatan Karaloğlu, şu anda bunu duyması gerekenlerin duymadığını, görmesi gerekenlerin görmediğini kaydetti.

Dünyada da Türkiye'de de bazı çevrelerin özellikle kulaklarını tıkadığını aktaran Karaloğlu, şöyle devam etti:

"Gözlerini kapamış durumdalar ama onlar er geç bu eylemin, direnişin mücadelenin haklılığını görecekler. Onlar da bu annelere destek verecekler. Bizim hedefimiz bütün annelerin evlatlarının yanında olmasını sağlamak, devlet olarak bunun mücadelesini veriyoruz."

Etkinlikte, kadınlardan oluşan "Aheng-i Deruni" topluluğu konser verdi, Resul Çelik'in dünyanın farklı yerlerinden çektiği "56 kadın" temalı fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği düzenlendi - Son Dakika


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