Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da "Adalet personelleri futbol turnuvası"
Son Dakika Güncel Diyarbakır'da 'Adalet personelleri futbol turnuvası'

Diyarbakır'da "Adalet personelleri futbol turnuvası"

7 saat önce

Diyarbakır'da 4'üncüsü düzenlenen "Adalet personelleri futbol turnuvası" sona erdi.

Diyarbakır'da

Diyarbakır'da 4'üncüsü düzenlenen "Adalet personelleri futbol turnuvası" sona erdi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen turnuvaya 30 takım katıldı. Turnuvanın final maçı öncesi Adalet Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Akademisi ile Galatasaray Spor Okulu çocuk takımları ardından Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz'un da yer aldığı Adalet Spor oyuncuları ile eski profesyonel futbolculardan oluşan takım gösteri maçı yaptı.

Başsavcısı Ahmet Yavuz, maçın ardından yaptığı açıklamada adliye yoğun bir tempo ile çalıştığını belirterek, şunları söyledi:

"Spor dostluk ve kardeşlik bağlarını güçlendiren en büyük sosyal etkinliktir. Bugün 4'üncüsü düzenlenen turnuvanın keyfini hep birlikte yaşadık. Yarışma ve kazanma duygularının yarattığı heyecanı gerek tribünde gerekse saha içinde net bir şekilde hissettik. Bu yaratılan güzel ortamların bozulmaması adına herkes üzerine düşeni yaptı. Çok geniş bir katılım ile gerçekleşen bu turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Centilmence mücadele eden adliye personellerine, infaz koruma memurlarına, emniyet mensuplarına ve tüm takımlarımıza teşekkür ediyorum."

Turnuva kupa ve madalya takdiminin ardından sona erdi.

Diyarbakır, Futbol, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 10:06 Kaynak: AA
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