Diyarbakır'da bir caddede araç giriş çıkışları kısıtlandı - Son Dakika

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Diyarbakır'da bir caddede araç giriş çıkışları kısıtlandı
6 saat önce
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bulunan Yılmaz Güney caddesine, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince araç giriş ve çıkışları 08.00 ila 17.00 saatleri arasında kontrollü geçiş uygulamasına başlanarak kısıtlandı.
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bulunan Yılmaz Güney caddesine, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince araç giriş ve çıkışları 08.00 ila 17.00 saatleri arasında kontrollü geçiş uygulamasına başlanarak kısıtlandı.
Diyarbakır'da Korona virüs tedbirleri kapsamında Kayapınar ilçesi Yılmaz Güney Caddesine araç giriş ve çıkışları kısıtlandı. Sadece tıbbı ve gıda malzemesi taşınan araçlar dışında girişin yasak olduğu caddeye giriş ve çıkışlar polis ve zabıta ekipleri tarafından kapatıldı. Zabıta ekipleri vatandaşların girişlerde ateşlerini ölçülüp, dezenfekte uygularken, maskesi olamayanlara maske dağıtıldı. Kayapınar Belediyesinden yapılan açıklamada, "Kıymetli vatandaşlarımız 20 Nisan 2020 itibariyle Kayapınar ilçe sınırları içerisinde bulunan Yılmaz Güney caddesinde 08.00 ila 17.00 saatleri arasından kontrollü geçiş uygulamasına başlanacaktır. Ürün ve ticari lojistik araçlar dışındaki özel araçlar için girişlerin yasaklanması hususu kamuoyuna duyurulur" denildi. - DİYARBAKIR
Haber Yayın Tarihi: 20.04.2020 01:53 Kaynak: İHA
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