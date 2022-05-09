DİYARBAKIR'DA ÇÖLYAK HASTALARI İÇİN YÜRÜDÜLER - Son Dakika
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DİYARBAKIR'DA ÇÖLYAK HASTALARI İÇİN YÜRÜDÜLER

09.05.2022 19:02

DİYARBAKIR'da İl Sağlık Müdürlüğü'nün koordinesinde Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmet Daire Başkanlığı'yla 9 Mayıs Dünya Çölyak Farkındalığı Günü kapsamında ailelere ve hastalara bilgilendirme semineri verildikten sonra yürüyüş yapıldı.

DİYARBAKIR'da İl Sağlık Müdürlüğü'nün koordinesinde Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmet Daire Başkanlığı'yla 9 Mayıs Dünya Çölyak Farkındalığı Günü kapsamında ailelere ve hastalara bilgilendirme semineri verildikten sonra yürüyüş yapıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Birimi, 9 Mayıs Dünya Çölyak Farkındalığı Günü kapsamında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile Çölyak tanısı olanlara eğitim semineri düzenledi. Çocuk Hastalıkları Hastanesi Diyetisyeni Şenay Damla tarafından, Çölyak ve Diyet Tedavisi hakkında verilen eğitimde hasta ve ailelerinin boy, kilo, şeker, tansiyon ölçümleri yapılarak sağlık taraması yapıldı. Bilgilendirmenin ardından Yenişehir İlçe Sağlık Müdürlüğü koordinesinde İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Zülfü Barış Şahin, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan yardımcısı Dr. Serkan Bütün, Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Birim Uzmanı Dr. Ferah Şahman Gören, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Semih Erdal Tekay, birim personelleri ve belediyesi personelleri ile vatandaşların katılımıyla yürüyüş yapıldı.

'BU FARKINDALIKLARIMIZ DEVAM EDECEK'

İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, temel görevlerinin toplumda hastalık yaygınlaşmadan koruyucu sağlık hizmeti vermek olduğunu söyledi. Dr. Tekin, Bu kapsamda farklı kurumlarla işbirliği yapıyoruz. Genel anlamda bunu yapmak istiyoruz. Farkındalık günü olan 9 Mayıs Dünya Çölyak Günü'nde bunu yaptık. Vatandaşı hem uyarmak hem de hatırlatmak için organizasyon yaptık. Bu farkındalıklarımız devam edecek dedi.

Konuşmanın ardından Sümer Park önünde başlayan yürüyüş Anıt Park'ta sona erdi.

DİYARBAKIR'DA ÇÖLYAK HASTALARI İÇİN YÜRÜDÜLER
DİYARBAKIR'DA ÇÖLYAK HASTALARI İÇİN YÜRÜDÜLER
DİYARBAKIR'DA ÇÖLYAK HASTALARI İÇİN YÜRÜDÜLER
DİYARBAKIR'DA ÇÖLYAK HASTALARI İÇİN YÜRÜDÜLER

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DİYARBAKIR'DA ÇÖLYAK HASTALARI İÇİN YÜRÜDÜLER - Son Dakika


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