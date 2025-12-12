Diyarbakır'da markete düzenlenen el bombalı saldırı kamerada - Son Dakika
Diyarbakır'da markete düzenlenen el bombalı saldırı kamerada

12.12.2025 21:09  Güncelleme: 21:43
Diyarbakır\'da markete düzenlenen el bombalı saldırı kamerada
Diyarbakır'da bir markete el bombası ile düzenlenen saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Yüzü kapalı bir şüphelinin, markete el bombasını atarak kaçtığı anlar kaydedildi.

Diyarbakır'da kimliği belirsiz şüphelinin, bir markete patlayıcı maddeyle saldırıp kaçtığı anların güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Şüphelinin markete attığı patlayıcı maddenin, el bombası olduğu tespit edildi.

MARKETE EL BOMBALI SALDIRI KAMERADA

Kamera kaydında, yüzü kapalı şüphelinin kapısını açtığı marketten içeri el bombasını atıp kaçtığı, bir süre sonra patlamanın meydana geldiği ve yangına neden olduğu, iş yerinin yanından geçen bir kadın da patlama sırasında kırılan camlardan etkilenip, hızla bölgeden uzaklaştığı görüldü.

Diyarbakır'da markete düzenlenen el bombalı saldırı kamerada

Ayrıca, çevredekilerin marketin içine girip, bidonla su dökerek yangını söndürmeye çalıştığı anlar da kameraya yansıdı. Polisin, olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: DHA

Güvenlik Kamerası, Diyarbakır, Güvenlik, Saldırı, Güncel, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da markete düzenlenen el bombalı saldırı kamerada - Son Dakika

SON DAKİKA: Diyarbakır'da markete düzenlenen el bombalı saldırı kamerada - Son Dakika
