Diyarbakır'da Enflasyon Tepkisi

Haber: Ahmet ÜN – Mehmet Mucahit CEYLAN

(DİYARBAKIR) - Diyarbakırlı yurttaşlar, TÜİK'in aralık ayında yüzde 0,89 olarak açıkladığı enflasyonun ocakta yüzde 4,84'e yükselmesine tepki gösterdi. Açıklanan enflasyon verileri ile günlük hayatta karşılaşılan fiyatlar arasındaki farkın giderek açıldığını belirten vatandaşlar, artan kira ve temel gıda fiyatlarının alım gücünü ciddi biçimde düşürdüğünü ifade etti. Mehmet Arat, "Vatandaş çöküyor, gün gün geri gidiyor. Bugün Diyarbakır'da 25-30 bin lira bir kiradır, emekli maaşı kira parası değildir" dedi. Pazarcı esnafı ise yaşanan tabloyu, "Bir yufka alana kadar milletin eli ayağı titriyor" sözleriyle anlattı.

Aralık 2025'te yüzde 0,89 olan aylık enflasyon, ocakta yüzde 4,84 olarak açıklandı. Yıllık enflasyon yüzde 30,65'e yükselirken, ANKA Haber Ajansı'na konuşan Diyarbakırlı yurttaşlar, artan fiyatların alım gücünü her geçen gün daha da düşürdüğünü söyledi.

Açıklanan enflasyon verilerinin sahadaki gerçekliği yansıtmadığını belirten Mehmet Arat, yurttaşın her geçen gün daha da yoksullaştığını söyleyerek şunları dile getirdi:

"Vallahi enflasyon, yani vatandaşın durumunda bellidir. Vatandaş çöküyor, gün gün geri gidiyor. Düşünün ki bugün bir emekli maaşı 16 bin 800 liraydı, sözde bir 3-4 milyar fark attılar oldu 20 milyar. Bugün Diyarbakır'da bir kira parası değildir. İnan ki 25-30 bin lira bir kiradır. Yani artık çocukları var, o aile tablosu ne ile geçiniyor? Yani bu halkın hali ızdıraptır. Şu şekilde öyle görüyoruz ki ne kadar gittikçe o kadar kötüye gidiyor. Bir şey yok, bir hareket yok. Vatandaşa bakıyorsun vatandaş küskün, durgun, yorgun. Ondan sonra bir çalışma, yoktur, yani halkla ilgili bir şey yoktur."

Siyasete bakıyorsunuz siyaset politikaları kapanmış, CHP-AK Parti kavgası. Ondan sonra başka ne olacak? Halk çöküyor. Düşünün ki bugün 1 gram altın ne kadar gitmiş. Bugünkü gençlerin yaşlarına bakılsa ortalama 40-45 yaşlarına gelmiş daha bekardır, çünkü evlenemiyor. Bir düşünün ki bir ev alma, yuvaya kurma ayrı. Yani geçinemiyor. Geçinemediği zaman ne olacak? Milletin hali belli yani şu şekilde. Kesinlikle yüzde bir ihtimal bile vermiyorum düzeleceğine, gidişat ne kadar gidiyorsa kötüye gidiyor."

"Söylenenlerle yaşananlar birbirini tutmuyor"

Şerafettin Yakıcı da ekonomik gidişata ilişkin umutsuz olduğunu belirterek, açıklanan verilerle hayat pahalılığı arasındaki farkın giderek açıldığını söyledi. Yakıcı, şöyle konuştu:

"Ben pek iç açıcını görmüyorum. Vallahi her şey zaten ortada. İnandırıcı gelmiyor zaten birçok şey. Şu anda söylenen şeyler birbirini tutmuyor zaten. Vallahi örneğini söyleyeyim, mesela diyorlar işte döviz düşecek, altın düşecek, TL değer kaybediyor. Bunun enflasyonla yükselişini veya düşüşünü fark etmiyoruz ki. Her şey yükseliyor yani. Gıda olsun, giyim olsun, ondan sonra yaşam şartları zorlaşıyor gittikçe. Allah yardım etsin. Bir yerde bir rüzgar esiyor, krizini biz yaşıyoruz. Yani ne yazık ki böyle."

Esnaf şu anda çok zor durumda. Ben kendim hem esnafım, ticaretle uğraşıyorum. Hiçbir şekilde iyi görmüyorum yani gidişat iyi değil. Zaten altın her şeyi bozdu. Altın yükseliyor, hayvan ticareti duruyor, araç ticareti duruyor. Diğer gayrimenkuller hepsi durmuş yani. Herkes altına koşuyor. Evet, altın 2 bin lira yükseliyor 500 lira düşüyor, altın düştü diyorlar. Nerede düşmüş? 10 gün sonra, 10 gün önce, 20 gün önce altın gramı 5 bin 500'dü, 5 bin 600'dü. Şu anda 6 bin 500 sanırım. Bugün gidip bakmadım daha. 1 lira yükselmiş yine. 1 ay içerisinde birkaç lira yükseldi? Ben kendim altın bozdurdum, hayvan ticaretine koydum. Hayvan ticaretinden 50 lira kazandım, altında 100 lira zarardayım. Ticaret duruyor. Buna bir el atmaları lazım. Yani orada söyleyerek enflasyon yükseldi, düştü ile olmuyor. Durduracak. Başka türlü olmuyor."

"Bir yufka almaya milletin eli ayağı titriyor"

Pazarcı esnafı Mehmet ise ekonomik krizin günlük hayatta yarattığı tabloyu şu sözlerle anlattı:

"Bu ekonomiye bir can verin. Bu ekonomiyi biraz düşürün. Ekonomiyi bitirmişsiniz. Ekonomi diyorsunuz. Ben kendi adıma diyorum, ben yufka satıyorum. Vallahi bir yufka alana kadar Kur'an-ı Kerim milletin üç defa eli ayağı titriyor. 40 milyonluk yufkayı alamıyor ya. Bu halk size ne yaptı? Bu halk sizi bu seviyeye getirdi. Sizi bu kademeye getirdi. Siz bugün bizi bu hale koymuşsunuz."

Vallahi yabancı geliyor bu memlekete, el bebek, gül bebek gibi yaşıyor. Türk vatandaşı, Kürt vatandaşı olarak biz hepimiz mağduruz. Hepimiz rezil olmuşuz. Asgari ücreti de biraz yükseltin. Yani bu 28 milyon veriyorsun. Kur'an-ı Kerim şu an Diyarbakır'da en kötü bir evin kirası 12-13 milyar, en ölü ev 32-33 milyar. Ben bu yaşıma kadar, yaşım 39 yemin ederim Allah'a ben Tansu Çiller'i gördüm, Süleyman Demirel'i, Erbakan'ı gördüm, herkesi gördüm, böyle bir kriz görmedim.

Ben bugün mağdurum. Ben Türk vatandaşı, Kürt vatandaşı olduğum halde bu Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyorum. Bu Türkiye bayrağına saygım her zaman sonsuzdur. Hani bayrak hepimizin bayrağıdır. Ben bunu diyorum. Eğer bizi yönetiyorsanız böyle değil. Vatandaşını acı çektirmeden yönetin. O vatandaşı mağdur etmeden bir vatandaş eğer evine çoluk çocuğuna bir et parçası alamıyorsa, bir meyve götüremiyorsa bu vatandaş perişan olmuş.

Yarın öbür gün seçim gelecek, bizden oy isteyeceksiniz ama biz hayatta daha size vermeyiz. Ne size ne CHP'ye ne ona buna. Hiç kimseye vermeyeceğiz. Kendi oyumuzdur, kendi namusumuzdur. Bir daha o oyumuzu da size vermeyeceğiz. Niye vermeyeceğiz? Bizi bu hallere katan sizsiniz. Siz de koltukta başımızdasınız. İçeride saraylarda böyle kral gibi yaşamaksa Türk halkı, Kürt halkı burada rezil oluyorsa lanet gelsin sizin gibi insanlara, bizi yönetenlere. Lanet olsun, ben bir şey diyemiyorum."

"Bir ekmek 25 lira, yakında 35 lira olacak"

Bir diğer pazarcı esnafı Cengiz Öztürk de temel gıda fiyatlarındaki artışa dikkat çekterek şunları anlattı:

"Diyarbakır'da bir ekmek şu an 25 milyon paradır. Birkaç gün sonra olacak 30-35 milyon para bir ekmek. Ekmeğin gramajına bakarsan 400 gramdır, bilemediğin 500 gramdır. O ekmekle iki kişi mi geçinecek, üç mi kişi geçinecek? En az günde bir aile üç ekmek, dört ekmek gidiyor. Anlayacağın bir süt almaya gidiyorsun markette, bir süt olmuş 50 milyon, 60 milyon."

Ha pazarda da diyorsun millet fakirdir, pazara geliyoruz. Her zengin de pazara gelip alışveriş yapamıyor. Yani fakir gelip alışveriş yapıyor ama zengin gelip marketlerde alışveriş yapıyor. Ondan dolayı bak 1 kilo elmanın kilosu 60-70 milyon. Geçen sene kilosu 30 milyon, 20 milyon, 15 milyondu 1 kilo elma. Şu an 60 milyon, 70 milyon. 100 milyona kadar elma var, 100 milyon. Portakal kilosu 25 milyon, 30 milyon, mandalina 30 milyon, 40 milyon. Yani anlayacağın Allah yardım etsin fakir fukaraya. Yapacak bir şey yok. Diyeceğim bir şey yok.

Şu an biz sabah satış yapıyoruz. Yani 50 milyon, 60 milyon sattığımız ürünü akşam zaten sermayesine veriyoruz. Dersen kar ediyoruz, kar etme yok, sermayesine veriyoruz. Fakir fukara geliyor, o saatte. Yani emeklisi olsun, asgari ücretlisi olsun, durumu olmayan o saatte gelip alışverişini yapmaya geliyor. Mecbur kaldığı için geliyor o saatte yani ha. Yağmur da olsa, kar da olsa o saatte gelip alışverişini yapması için. Ha atılan şeyleri de fakir fukara topluyor, o da hep ezik mezik. Allah yardımcıları olsun. Başka bir şey diyeceğim yok."