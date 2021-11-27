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Diyarbakır'da "Fiskaya Cam Teras"ın açılışı yapıldı - Son Dakika

Diyarbakır'da "Fiskaya Cam Teras"ın açılışı yapıldı

27.11.2021 20:50
Diyarbakır'da "Fiskaya Cam Teras"ın açılışı yapıldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan "Fiskaya Cam Teras"ın açılışı yapıldı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan "Fiskaya Cam Teras"ın açılışı yapıldı.

Belediye tarafından yürütülen çalışmada, 230 metrekarelik alanda olumsuz hava koşullarına dayanıklı malzeme ile 170 metrekare kompozitdeck, 60 metrekare cam teras ve kafe inşa edildi.

Yaklaşık 6 bin kilogram çelik kullanılan terasta aynı anda 45 kişi cam zemine çıkabilecek. 2 bin metrekarelik alanda deforme olmuş bazaltlar yenileriyle değiştirilirken yeşil alanlar ise mevsimlik çiçek ve ağaçlarla süslendi.

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğünün yeniden akar hale getirdiği Fiskaya Şelalesi de yapılan ışıklandırmayla rengarenk bir görünüme kavuştu.

Vali Münir Karaloğlu, açılış töreninde, Diyarbakır'ın 33 medeniyete ev sahipliği yapan, kültür ve tarih birikimi olan bir şehir olduğunu söyledi.

Göreve geldiğinde sosyal medya üzerinden kentteki vatandaşların beklentilerini sorduğunu ifade eden Karaloğlu, binlerce vatandaştan öneri geldiğini aktardı.

O talepleri sıraladıklarını dile getiren Karaloğlu, Fiskaya Teras'ın da o taleplerden biri olduğunu bildirdi.

Karaloğlu, önce projesinin yapıldığını, ardından yapımını tamamladıklarını, bugün de açılışını yaptıklarını belirterek, "Buradan bakan, bölgenin can suyu olan Dicle Nehrimizi, onun yanı başında 7 bin yıldır kesintisiz sulu tarım yapılan Hevsel Bahçelerini, hemen karşımızdaki Fetih Camisinin bulunduğu yeri ve Fiskaya köprüsünü görme şansı bulacak. Hem Diyarbakırlı hemşehrilerimiz hem de dışarıdan gelen misafirlerimiz artık bu cam terastan Diyarbakır'ın güzelliklerini görme şansına kavuşacak." dedi.

Diyarbakır'ın dört ana kapısının restorasyonunu tamamladıklarını ve yerine geri taktıklarını anlatan Karaloğlu, Diyarbakır için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Karaloğlu, Fiskaya bölgesinde çok çarpık bir kentleşme olduğuna işaret ederek, "Çok sayıda vatandaşımızla anlaşma tutanaklarımızı imzaladık. Yıkım ihalemizi de yaptık. İnşallah yakın bir zamanda buradan baktığımızda gördüğümüz ve kenti rahatsız eden, içinde oturanlara da sağlıksız yaşam koşulu sunan gecekondu bölgesini de inşallah temizleyeceğiz. Orası tamamen yeşil bir alan olacak. Orası ile burası birbiriyle bütünleşmiş olacak." diye konuştu.

Daha sonra "Fiskaya Cam Teras"ın açılışı yapıldı.

Açılışın ardından vatandaşlar, cam terastan Taş Konak, Hevsel Bahçeleri, Dicle Nehri ve Millet Bahçesi'ni bir arada izleme fırsatı buldu.

Açılışa, Sur Kaymakamı Abdullah Çiftçi, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehdi Eker ve Ebubekir Bal, AK Parti MKYK Üyesi Alaattin Parlak, AK Parti İl Başkanı Muhammed Şerif Aydın ve vatandaşlar katıldı.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da 'Fiskaya Cam Teras'ın açılışı yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakır'da "Fiskaya Cam Teras"ın açılışı yapıldı - Son Dakika
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