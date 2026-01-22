Diyarbakır'da gösteri ve yürüyüşler 4 gün boyunca yasaklandı - Son Dakika
Diyarbakır'da gösteri ve yürüyüşler 4 gün boyunca yasaklandı

22.01.2026 15:34
Diyarbakır Valiliği, son günlerde artan gösteriler nedeniyle 23 Ocak 2026'dan itibaren 4 gün boyunca gösteri ve yürüyüşlerin yasaklandığını açıkladı.

Diyarbakır Valiliğince kentte gösteri ve yürüyüşlerin 4 gün boyunca yasaklandığı bildirildi.

Diyarbakır'da son günlerde düzenlenen protestoların ardından valilik harekete geçti. Valilik, yarından itibaren geçerli olmak üzere şehir genelinde 4 gün boyunca gösteri ve yürüyüşlerin yasaklandığını açıkladı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, "25 Ocak Pazar günü 11.00-18.00 saatleri arasında ilimiz Yenişehir ilçesi İstasyon Meydanında düzenlenmek istenilen miting ile ilgili olarak, son dönemde gerek ülkemiz dahilinde ve gerekse sınırlarımızın dışında gelişen olaylar ve bunların ilimize muhtemel etkileri de dikkate alınarak yapılan ayrıntılı değerlendirme neticesinde söz konusu miting etkinliği bahane edilerek, mitingin yapılacağı tarihin öncesi, miting sırası ve sonrasında kamu düzeni ve güvenliğini bozabilecek eylemlerin yoğunluk kazanabileceği mütalaa edilmiştir. İl sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin ve kamu esenliğinin sağlanması, kişilerin hak ve özgürlüklerinin korunması,

"ŞİDDET OLAYLARININ ÖNLENMESİ İÇİN KARAR ALINDI"

şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve yukarıda belirtilen tehdit ve risklerin ortadan kaldırılması maksadıyla Diyarbakır ili mülki sınırları içerisinde aşağıdaki tedbirlerin alınması valiliğimizce uygun görülmüştür. 23 Ocak 2026 Cuma günü saat 00.01'den başlayarak 26 Ocak 2026 Pazartesi günü saat 23.59'a kadar 4 gün süreyle valilik ve kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler dışında, açık alanlarda yapılmak istenilen toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri, broşür dağıtma, afiş, pankart asma gibi her türlü eylem, dış ilçelerden 25 Ocak 2026 tarihinde yapılmak istenen mitinge katılacağı değerlendirilen şahıs ve araçların ilçelerden çıkışları ve/veya il merkezine girişleri, diğer illerden mezkur mitinge katılmak amacıyla geldiği değerlendirilen şahıs ve araçların ilimiz sınırına girişleri, geçişleri çıkışları, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17 ve 19 uncu maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/A, B ve C maddeleri gereğince yasaklanmıştır" denildi.

Kaynak: İHA

17:49
