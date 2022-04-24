Diyarbakır'da halk yağmur duasına çıktı - Son Dakika

- Diyarbakır'da vatandaşlar yağmur duasında bulundu

DİYARBAKIR – Diyarbakır'da vatandaşlar, yaşanan kuraklık nedeniyle yağmur duasına çıktı.

Diyarbakır'da yağışların az olması nedeniyle Alimler ve Medreseler Birliği tarafından yağmur duası yapıldı. Batıkent Meydanı'nda bir araya gelen yüzlerce vatandaş, ellerini semaya açarak dua etti. Alimler ve Medreseler Birliği Genel Sekreteri Muhammed Özer, "Malum Efendimizin sünnetinde de biliyoruz ki Medine'de yağmur yağmadığı vakit Efendimiz aleyhi ve sellem sahabe kiramı alarak Medine dışında bulunan yeşillik bir çöle çıkarak yağmur namazı ve duasını yapmışlar. Diyarbakır'da da olmak üzere bölgemizde kıtlık var gibi duruyor. Biz de bu işin manevi boyutunu ele alarak, bin kişiyle yağmur duası yapacağız. İnşallah rabbim dualarımızı kabul eder ve yağmur yağar" dedi.

Yağmur duasına katılan 13 yaşındaki Ubedullah Zeren, "Son zamanlarda yağmur yağmıyordu, biz de yağmur duasına geldik. İnşallah Allah yardım ederse yağmuru yağdırır. Diyarbakır'da havalar çok sıcak, biz de dua edeceğiz" diye konuştu.