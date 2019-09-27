Diyarbakır'da hdp önünde eylem yapan annelere kayseri'den destek

KAYSERİ'de, MAZLUMDER üyeleri, terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirttikleri çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin Diyarbakır HDP binası önündeki oturma eylemine destek amacıyla 30 dakikalık oturma eylemi düzenledi.Kayseri MAZLUMDER üyesi kadın ve erkeklerden oluşan 30 kişilik grup, Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Bürüngüz Cami önünde toplandı. Grup, terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirttikleri çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin Diyarbakır HDP binası önündeki oturma eylemine destek amacıyla 30 dakika cami önünde oturma eylemi gerçekleştirdi. 'Çocuklarımızı istiyoruz' yazılı pankart açan gruba çevredekiler destek verdi. Grup 30 dakika süren destek eyleminin ardından dağıldı.'SİLAHSIZ VE KAVGASIZ HAK ARIYORLAR'MAZLUMDER Kayseri Şube Başkanı Ahmet Taş, eylemin başladığı günden beri ailelere destek verdiklerini belirterek, "Diyarbakır HDP İl binası önünde toplanan yüreği yanık anneler HDP tarafından kandırılıp terör örgütü PKK'ya teslim edilen yavrularına geri kavuşmak için bir oturma eylemi başlattılar. Silahsız, saldırısız, kavgasız ve medeniyet içinde hak arama mücadelesi veriyorlar. Bizde eylemin başladığı günden bugüne Kayseri toplumu olarak onların yanında olduğumuzu gündeme getirmiştik. Onların acısını paylaşmak ve yanlarında olduğumuzu göstermek için burada oturacağız" dedi.