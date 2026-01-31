Diyarbakır\'da Kadın Cinayeti Davası

Diyarbakır'ın Çermik ilçesi kırsal Petekkaya Mahallesi'nde 9 Ağustos 2015'te bölgede piknik yapan ailenin aldığı koku ve yaptığı ihbar üzerine aydınlığa kavuşan cinayete ilişkin hazırlanan iddianamede, tutuklu sanık Mehmet Biroğlu ve kadının eşi tutuksuz sanık H.B. hakkında ağırlaştırılmış müebbet ile 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Ergani Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklu sanık Mehmet Biroğlu (43) ve Gülizar Bingöl'ün eşi tutuksuz sanık H.B. (44) hakkında hazırlanan iddianame, Ergani Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, H.B'nin, 1 Ağustos 2015'te Kayapınar İlçe Emniyet Müdürlüğü Huzur Polis Merkezi Amirliğine resmi nikahlı eşi Gülizar Bingöl'ün (27) kayıp olduğu ve kendisinden haber alamadıklarına ilişkin müracaatta bulunduğu kaydedildi.

H.B'nin işçi olarak çalışarak ailesinin geçimini sağladığı belirtilen iddianamede, Gülizar Bingöl'ün evli olduğu dönemde eşinin akrabası olan sanık Mehmet Biroğlu ile sürekli görüştüğü yer aldı.

Gülizar Bingöl'ün kullandığı cep telefonundan Mehmet Biroğlu ile yoğun telefon görüşmesinin olduğunun tespit edildiği kaydedilen iddianamede, şu ifadeler yer aldı:

"Alınan ifadeler ve HTS dokümanları birlikte değerlendirildiğinde, Gülizar Bingöl'ün, H.B. ile evli olduğu dönemde eşinin akrabası olan Mehmet Biroğlu ile gönül ilişkisi yaşadığı tespit edilmiştir. Gülizar Bingöl kalp hastası. Rutin tıbbi tedavi, kontrol ve tetkikler için Mehmet Biroğlu aracıyla, Gülizar Bingöl'ü kentteki hastanelere götürüyor, ardından ikamet ettikleri köye getiriyordu. Gülizar Bingöl kaybolmadan önce teyzesi ve çocuklarını hastane bahçesinde bırakarak hastaneye kayıt fişi almak için tek başına içeri girdiği, kayıt yapmadan hastane dışına çıkarak muhtemelen dolmuşla Ergani ilçesine geldiği belirlenmiştir. Gülizar Bingöl, kaybolmadan önce kendisine ait cep telefonunu kardeşine verdiği, başka birinin cep telefonuyla Mehmet Biroğlu'nu arayıp buluştuğu tespit edilmiştir. 29 Temmuz 2015'te Gülizar Bingöl, Mehmet Biroğlu ile buluştuktan sonra sırra kadem basarak kayboldu. Kalp hastası Gülizar Bingöl'ün kaybolmadan önce sürekli hastaneye giriş-çıkış kaydı olmasına rağmen günümüze kadar herhangi bir sağlık kuruluşunda, resmi kurumlarda kaydı tespit edilemedi. Gülizar Bingöl'ün kaybolduğu tarihten sonra yaşayıp yaşamadığının tespiti amacıyla tüm resmi kurumlara müzekkere yazıldı. Gelen cevabi yazılara göre, Gülizar Bingöl'ün öldürüldüğü değerlendirilerek şüpheliler hakkında atılı suçlar yönünden soruşturma yürütüldü."

İddianamede, Mehmet Biroğlu'na aleyhine tanık beyanları, Gülizar Bingöl ile yoğun HTS trafiği, kaybolduğu tarihte buluştuklarına dair somut deliller, kendisine ısrarla hatırlatılarak, kadının akıbeti hakkında sorulara, soğukkanlı bir şekilde pişmanlık göstermeksizin somut delillere rağmen hayatın olağan akışına aykırı inkar mahiyetinde savunmalarda bulunduğuna yer verildi.

İl Jandarma Komutanlığına müzekkere yazılarak, faili meçhul kadın cinayeti olan Gülizar Bingöl'ün akıbetinin araştırılmasının istenildiği bildirilen iddianamede, Çermik Cumhuriyet Başsavcılığının yargı çevresinde bulunan Petekkaya Mahallesi'ndeki kırsal dağlık alanda 2 kaya kovuğu arasında faili meçhul kimliği belirsiz bir kadın cinayeti vakasının tespit edildiği belirtildi.

İddianamede, "Çermik Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında kimliği belirsiz kadına ait kafatası kemiği ile Gülizar B'nin annesi ve çocuklarından biyolojik numuneleri alınarak kimlik tespiti için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığına gönderildi ve hazırlanan raporda, cesedin Gülizar Bingöl'e ait olduğu kesin ve net bir şekilde tespit edildi. Cesedin bulunduğu olay yerinde 2 sigara izmariti ve kanlı balta ele geçirildi. Sigara izmaritleri üzerindeki numunelerden elde edilen DNA profili ile Mehmet Biroğlu'ndan alınan DNA profilleri uyumlu olduğu tespit edildi" ifadelerine yer verildi.

İddianamede, yer alan otopsi raporunda şu tespitlere ve değerlendirmeler yer aldı:

"Kesici ezici alet yaralanmalarına bağlı kemik kırıkları ve büyük damar yaralanması bulunan Gülizar Bingöl'ün ölümü boyuna bağ tatbikine bağlı mekanik asfiksi (Solunum hareketlerinin kısıtlanması) sonucu meydana geldiği tespit edilmiştir. Cesedin yakılmış vaziyette, boyun kısmında çok sıkı bir şekilde iki tur atılarak boyun sol yanında düğümlenmiş, kenarları küçük beyaz boncuklu tülbent görülmüştür. Gülizar B'nin bölge kadınlarının günlük yaşamlarında başörtüsü olarak bu ve benzeri küçük boncuklu tülbent kullandıklarının anlaşıldığı, Mehmet Biroğlu'nun plan yaparak maktulü Petekkaya kırsalında bulunan iki kaya arasındaki 'kovuk' diye tabir edilen yere götürdüğü, otopsi raporundan da anlaşılacağı üzere baş bölgesine günlük kullanım için taktığı küçük beyaz boncuklu tülbent ile boğarak öldürdüğü anlaşılmıştır. Cesedi yok etmek amacıyla olay mahallinde bulunan kanlı balta ile yok etmeye çalıştığı, daha sonra cesedi yakmak suretiyle yok etmeye yönelik eylemlerine devam ettiği, olayın üzerinden 10 yıl geçmesine rağmen herhangi bir pişmanlık, nedamet bulgusu göstermeksizin tasarlamak suretiyle canavarca hisle Gülizar Bingöl'ü öldürdüğü tespit edilmiştir."

İddianamede, daraltılmış baz çalışmasına ilişkin 3 yeminli bilirkişi tarafından hazırlanan raporda, Ergani ilçe merkezi, Çermik ilçesi girişi ve çıkışı ile Gülizar Bingöl'ün cesedinin bulunduğu Petekkaya Mahallesi'ndeki mağara içinde ve çevresinde ana baz, yan baz ve ara bazların tespit edildiği kaydedildi.

Raporda, şu tespitler yer aldı:

"Cep telefonunun verdiği baz sinyaline göre şüpheli Mehmet Biroğlu'nun 13 Temmuz 2015'te İzmir'den Diyarbakır'a geldiği belirlendi. Ailesinin Gülizar Bingöl için kayıp ihbarında bulunduğu 29 Temmuz 2015'te 09.46 ve 10.07 sıralarında Biroğlu'nun Elazığ'ın Maden ilçesinden aşağıya doğru olan bölge civarında telefonunun baz verdiği, bu görüşmeden sonra telefonun kapandığı ya da kapatıldığı belirlendi. Telefon, 31 Temmuz 2015'te 09.43 sıralarında İzmir'de açıldı ve yaklaşık 3 gün boyunca kapalı kaldı. Bunun hayatın olağan akışına aykırı olduğu değerlendirilmektedir. Şüphelinin telefonu, 12 Ocak 2016'da saat 21.56, 14 Ocak 2016'da 22.40, 15 Ocak 2016'da 18.15, 16 Ocak 2016'da 17.15 ve 17.26, 17 Ocak 2016'da 21.21, 18 Ocak 2016'da 18.15, 20 Ocak 2016'da ise 20.30 sıralarında maktul Gülizar B'nin cesedinin bulunduğu bölge ve civarında baz verdiği değerlendirilmektedir."

İddianamenin sonuç kısmında şu ifadelerde bulunuldu:

"Şüpheli Mehmet Biroğlu'nun, gönül ilişkisi yaşadığı akrabası şüpheli H.B'nin eşi olan Gülizar Bingöl'ü tasarlamak suretiyle öldürdüğü, ölümün gerçekleşme zamanı şüpheli H.B'nin çalışmaya gitmesi arasında tesadüf bir durum olmadığı, eylem ile şüpheli H.B'nin il merkezinden ayrılmasında bir planlama eyleminin bulunduğunu değerlendirilmiştir. H.B'nin dinleme kararına ilişkin tape kayıtlarında durumun tehlikeli olduğunu ve 'ben doğrusunu söylemeyeyim' söylemleriyle şüpheli konuşmalarda bulunduğu, H.B. ile Mehmet Biroğlu arasında olayın gerçekleşmesinden önce ve sonra 'hiç konuşmadık şeklinde' inkara rağmen yoğun telefon görüşmelerinin bulunduğu tespit edilmiştir. Müştekiler, maktulün ölümünden önce kaybolmasına ilişkin H.B. ve Mehmet Biroğlu hakkında şikayette bulunmuşlardır. Gönül ilişkisini önceden biliyor oldukları ve buna karşı herhangi bir önlem almadıkları dikkate alınarak şüphelilerin iştirak halinde fikir ve eylem birliği ile tasarlamak, cesedi balta ile parçalamak ve yakmak suretiyle canavarca hisle hareket ederek üzerlerine atılı suçları işledikleri anlaşılmıştır. Ayrıca H.B'nin, ölümünden önce ısrarlı ve devam eden şekilde eşi Gülizar Bingöle'e kötü davrandığı için yapılan şikayetler üzerine 'kötü muamele' suçunu işlediğini belirlenmiştir."

İstenilen ceza

İddianamede, tutuklu sanık Mehmet Biroğlu ve kadının eşi tutuksuz sanık H.B. hakkında, "tasarlayarak canavarca hisle kadına karşı kasten öldürme" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Ayrıca H.B. hakkında "kötü muamele" suçundan da 2 aydan 1 yıla kadar hapis isteniyor.

Dicle ilçesinde 29 Temmuz 2015'te ayrıldığı evine dönmeyen evli ve 3 çocuk annesi Gülizar B'nin yakınları kayıp başvurusunda bulunmuş, Çermik ilçesi kırsal Petekkaya Mahallesi'nde 9 Ağustos 2015'te bölgede piknik yapan bir aile, fark ettiği koku üzerine durumu jandarma ekiplerine bildirmişti.

Olay yerine sevk edilen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, mağarada yakılmış cesetle karşılaşmış, otopside cesedin kime ait olduğu tespit edilemediği için cenaze Diyarbakır'da Yeniköy Mezarlığı'ndaki kimsesizler bölümüne defnedilmişti.

O süreçte faili tespit edilemeyen cinayetin aydınlatılması için Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma derinleştirilmiş, Başsavcılığın talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Kriminal Şube Müdürlüğü ile Çermik İlçe Jandarma Komutanlığınca cinayetin aydınlatılması amacıyla özel ekip oluşturulmuştu.

İl Jandarma Komutanlığı ve JASAT tarafından yürütülen çalışmalarda, cesedin 2015'te Diyarbakır Kayapınar Huzur Polis Merkezi Amirliğine kayıp başvurusu yapılan Gülizar B'ye ait olabileceği ihtimali değerlendirilerek Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla kayıp ve cesetle ilgili iki dosyanın birleştirilmesine karar verilmişti.

Soruşturma kapsamında, Gülizar Bingöl ile daha önce HTS kayıtlarında sık sık telefon görüşmesi yaptığı belirlenen Mehmet Biroğlu gözaltına alınarak 20 Mayıs'ta tutuklanmış, cesedin kimliği 10 yıl sonra tekrar yapılan DNA incelemesi ve yeniden yüzlendirme çalışmasıyla belirlenmişti.

DNA incelemesi, HTS ve daraltılmış baz çalışmaları sonucu elde edilen deliller doğrultusunda Diyarbakır T Tipi Kapalı Cezaevinden tekrar Diyarbakır Adliyesine sevk edilen Biroğlu'nun yeniden ifadesi alınarak, tutukluluğunun devamına karar verilmişti.

Sanık Biroğlu'nun, yaklaşık 4,5 ay sonra olay yerine 7 kez gittiği daraltılmış baz çalışmasıyla tespit edilmişti.

Jandarma ekiplerince, 10 yıl sonra aileye Gülizar B'nin mezarının Yeniköy Mezarlığı'nda olduğu bilgisi verilmiş, bunun üzerine öldürülen kadının eşi H.B. ve iki kayınbiraderi mezarı ziyaret etmiş, çalışmalarından dolayı jandarma ekiplerine teşekkürlerini iletmişti. - DİYARBAKIR