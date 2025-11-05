Diyarbakır\'da Kasap Dükkanında Silahlı Kavga: 2 Ölü, 2 Yaralı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde iki grup arasında kasap dükkanında başlayan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan çatışmada Zülfü Coşan ve Ensari Coşan yaşamını yitirirken, 2 kişi de yaralandı.
Olay anına ilişkin çevredekiler tarafından çekilen görüntülerde, iki kişinin yerde yattığı, bir kişinin tabancayla ateş ettiği, bir diğerinin ise yerde yatan kişiyi yumruk ve tekmelerle darbettiği anlar yer aldı.
Silahla ateş eden kişinin daha sonra otomobille olay yerinden kaçtığı da kayıtlara yansıdı. Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı. Olayla ilgili incelemeler çok yönlü olarak sürüyor.
