Diyarbakır'da Kasap Dükkanında Silahlı Kavga: 2 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Diyarbakır'da Kasap Dükkanında Silahlı Kavga: 2 Ölü, 2 Yaralı

Haberin Videosunu İzleyin
Diyarbakır\'da Kasap Dükkanında Silahlı Kavga: 2 Ölü, 2 Yaralı
05.11.2025 10:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Diyarbakır\'da Kasap Dükkanında Silahlı Kavga: 2 Ölü, 2 Yaralı
Haber Videosu

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir kasap dükkanında iki grup arasında çıkan silahlı kavga sonucunda Zülfü Coşan ve Ensari Coşan hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kavganın sokağa taştığı ve çevredekilerin cep telefonu ile çektiği görüntülerde 2 kişinin yerde yattığı, bir kişinin silahla ateş açtığı ve bir kişinin yerdeki kişiyi darp ettiği görüldü. Silahlı saldırganın otomobille olay yerinden kaçtığı görüntülere yansıdı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde iki grup arasında kasap dükkanında başlayan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan çatışmada Zülfü Coşan ve Ensari Coşan yaşamını yitirirken, 2 kişi de yaralandı.

O ANLAR KAMERADA

Olay anına ilişkin çevredekiler tarafından çekilen görüntülerde, iki kişinin yerde yattığı, bir kişinin tabancayla ateş ettiği, bir diğerinin ise yerde yatan kişiyi yumruk ve tekmelerle darbettiği anlar yer aldı.

OTOMOBİLLE OLAY YERİNDEN KAÇTI

Silahla ateş eden kişinin daha sonra otomobille olay yerinden kaçtığı da kayıtlara yansıdı. Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı. Olayla ilgili incelemeler çok yönlü olarak sürüyor.

Kaynak: DHA

Cep Telefonu, Diyarbakır, Kayapınar, Güvenlik, Kavga, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Diyarbakır'da Kasap Dükkanında Silahlı Kavga: 2 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çöp çöp dolaşıp servet topluyorlar Bulduğu saatin fiyatına inanamadı Çöp çöp dolaşıp servet topluyorlar! Bulduğu saatin fiyatına inanamadı
Hatay’da Dolandırıcılık Tuzağına Düşmeden Kurtulan Adam Hatay'da Dolandırıcılık Tuzağına Düşmeden Kurtulan Adam
Vücuduyla ilgili öğrendiği gerçek, uğruna 66 kilo verdiği hayalini çaldı Vücuduyla ilgili öğrendiği gerçek, uğruna 66 kilo verdiği hayalini çaldı
Rekabet Kurulu yerli ayakkabı devine soruşturma Rekabet Kurulu yerli ayakkabı devine soruşturma
Filipinlerde tayfun felaketi Askeri helikopter düştü Filipinlerde tayfun felaketi! Askeri helikopter düştü
iç kimsenin bilmediği tanışma hikayesi Halit Ergenç, Bergüzar Korel’le aşkının nasıl başladığını açıkladı iç kimsenin bilmediği tanışma hikayesi! Halit Ergenç, Bergüzar Korel'le aşkının nasıl başladığını açıkladı
Arda Güler takım arkadaşını sildi: Onunla oynamak istemiyorum Arda Güler takım arkadaşını sildi: Onunla oynamak istemiyorum
Bahçeli’nin ittifak sözlerine Cumhurbaşkanlığından ilk yorum Bahçeli'nin ittifak sözlerine Cumhurbaşkanlığından ilk yorum
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde 13 yıl sonra bir ilk peşinde Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 13 yıl sonra bir ilk peşinde

10:14
’’Asgari ücret ne kadar olmalı’’ anketi Yüzde 25’lik kesim aynı rakamı telaffuz etti
''Asgari ücret ne kadar olmalı?'' anketi! Yüzde 25'lik kesim aynı rakamı telaffuz etti
10:05
CHP’nin itirazı reddedildi, İstanbul’da kayyum devam edecek
CHP'nin itirazı reddedildi, İstanbul'da kayyum devam edecek
10:05
İzlemeyenler pişman Dün gece Şampiyonlar Ligi’nde neler oldu neler
İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler
09:50
ABD’yi ayağa kaldıran kaza kamerada Kargo uçağı bomba gibi patladı
ABD'yi ayağa kaldıran kaza kamerada! Kargo uçağı bomba gibi patladı
09:48
Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gören Orkun Kökçü ve Sergen Yalçın PFDK’ya sevk edildi
Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gören Orkun Kökçü ve Sergen Yalçın PFDK'ya sevk edildi
09:32
Fırında mide bulandıran görüntü: Dükkan sahibini 10 bin dolarlık teklif kurtaramadı
Fırında mide bulandıran görüntü: Dükkan sahibini 10 bin dolarlık teklif kurtaramadı
08:59
Hat Holding ve Investco Holding’e kayyum atandı
Hat Holding ve Investco Holding'e kayyum atandı
08:45
Selahattin Demirtaş için süreç nasıl işleyecek İşte yol haritası
Selahattin Demirtaş için süreç nasıl işleyecek? İşte yol haritası
07:54
Sivas’ın Kangal ilçesinde 71,5 milyar TL’lik altın rezervi keşfedildi
Sivas'ın Kangal ilçesinde 71,5 milyar TL'lik altın rezervi keşfedildi
07:01
New York’un İlk Müslüman Belediye Başkanı Mamdani
New York'un İlk Müslüman Belediye Başkanı Mamdani
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2025 10:44:04. #7.12#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da Kasap Dükkanında Silahlı Kavga: 2 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.