Diyarbakır'da Silahlı Kavga: 2 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Diyarbakır'da Silahlı Kavga: 2 Ölü, 2 Yaralı

Haberin Videosunu İzleyin
Diyarbakır\'da Silahlı Kavga: 2 Ölü, 2 Yaralı
04.11.2025 19:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Diyarbakır\'da Silahlı Kavga: 2 Ölü, 2 Yaralı
Haber Videosu

Kayapınar ilçesinde iki grup arasındaki silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Olayda iki kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

KASAP DÜKKANINDA SİLAHLI KAVGA

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

Talaytepe Mahallesi Diclekent Bulvarı'ndaki bir kasap dükkanında iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan ve ardından dışarıda devam eden tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, 4 kişi yaralandı.

2 ÖLÜ, 2 YARALI

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'si müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Diyarbakır, Kayapınar, Polis, Kavga, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Silahlı Kavga: 2 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
POS tefeciliği operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı POS tefeciliği operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı
Bir şehrimizde alarm verildi Giriş çıkışlar kapatıldı Bir şehrimizde alarm verildi! Giriş çıkışlar kapatıldı
Erol Bulut’tan olay yaratacak açıklama: Bilgilerimizi sızdıran var Erol Bulut'tan olay yaratacak açıklama: Bilgilerimizi sızdıran var
Küfürler savurdu, levyeyle saldırdı O anlar kameralarda Küfürler savurdu, levyeyle saldırdı! O anlar kameralarda
Aralarında Fenerbahçe de var UEFA Avrupa Ligi’nde play-off turuna kalacak takımlar açıklandı Aralarında Fenerbahçe de var! UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna kalacak takımlar açıklandı
Balıkesir Sındırgı’da 4.3 büyüklüğünde deprem Balıkesir Sındırgı'da 4.3 büyüklüğünde deprem
Onur Can Korkmaz: Takımımızı bu bataklıktan çıkaracağız Onur Can Korkmaz: Takımımızı bu bataklıktan çıkaracağız
Sabiha Gökçen uçağında korku dolu anlar Kabin ekibinin anonsu tüyler ürpertti Sabiha Gökçen uçağında korku dolu anlar! Kabin ekibinin anonsu tüyler ürpertti

20:07
Derbiden 48 saat sonra ortaya çıktı Fenerbahçe’den Beşiktaş’a jest
Derbiden 48 saat sonra ortaya çıktı! Fenerbahçe'den Beşiktaş'a jest
19:25
İmamoğlu’nun babası ve oğlu hakkında yurt dışına çıkış yasağı
İmamoğlu'nun babası ve oğlu hakkında yurt dışına çıkış yasağı
19:17
Selçuk İnan’ın büyük hedefi Galatasaray
Selçuk İnan'ın büyük hedefi Galatasaray
18:58
Naci Görür’den gece gündüz sallanan şehrimiz için uykuları kaçıracak uyarı
Naci Görür'den gece gündüz sallanan şehrimiz için uykuları kaçıracak uyarı
17:35
Başörtülü üniversite öğrencisi hocasının hakaretine uğradı: Bu şekilde temizlikçiye benziyorsun
Başörtülü üniversite öğrencisi hocasının hakaretine uğradı: Bu şekilde temizlikçiye benziyorsun
16:36
Bahçeli’nin çağrısının ardından Selahattin Demirtaş’tan ilk açıklama
Bahçeli'nin çağrısının ardından Selahattin Demirtaş'tan ilk açıklama
16:32
Kılıçdaroğlu için bir dönemin sonu
Kılıçdaroğlu için bir dönemin sonu
16:20
İdmanı tamamlayamadı Yunus Akgün’ün sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu
İdmanı tamamlayamadı! Yunus Akgün'ün sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2025 20:12:53. #.0.5#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da Silahlı Kavga: 2 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.