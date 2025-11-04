Diyarbakır\'da Silahlı Kavga: 2 Ölü, 2 Yaralı

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Olayda iki kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

KASAP DÜKKANINDA SİLAHLI KAVGA

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

Talaytepe Mahallesi Diclekent Bulvarı'ndaki bir kasap dükkanında iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan ve ardından dışarıda devam eden tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, 4 kişi yaralandı.

2 ÖLÜ, 2 YARALI

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'si müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.