Diyarbakır\'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

11.11.2025 21:19
Diyarbakır'da Yunus Atabey, otomobiline binerken kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Diyarbakır'da, otomobiline bineceği sırada silahlı saldırıya uğrayan Yunus Atabey (48), hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Diyarbakır'da kan donduran bir olay meydana geldi. Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi Kamışlo Bulvarı'nda yakınının iş yerini ziyaret eden Yunus Atabey, 21 AEC 569 plakalı otomobiline binmek istediği sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin tabancalı saldırısına uğradı.

HAYATINI KAYBETTİ

Şüpheliler kaçarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Atabey'in hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Atabey'in cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Kaçan şüphelileri yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

