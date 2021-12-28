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DİYARBAKIR'DA SUYA YÜZDE 16,5 İNDİRİM - Son Dakika

DİYARBAKIR'DA SUYA YÜZDE 16,5 İNDİRİM

28.12.2021 12:57

DİYARBAKIR Su ve Kanal İdaresi'nce (DİSKİ), 'Her damlası rahmet, sen suya dikkat et' sloganıyla 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere suya yüzde 16,5 indirim yapıldı.

DİYARBAKIR Su ve Kanal İdaresi'nce (DİSKİ), 'Her damlası rahmet, sen suya dikkat et' sloganıyla 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere suya yüzde 16,5 indirim yapıldı. DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, yeni uygulamayla 880 bin litre su tasarrufunun hedeflendiğini belirterek, Hedeflediğimiz tasarrufu gerçekleştirmemiz durumunda tasarruf edeceğimiz suyun bedeli yaklaşık 40 milyon lira olacak. Sunduğumuz indirimler ise 2021 verilerini esas alırsak 46 milyon liraya tekabül ediyor. Yaklaşık 86 milyon liradan bahsediyoruz. Kampanyamızla muradımız 86 milyonun vatandaşımızın cebinde kalması dedi.

DİSKİ Yönetim Kurulu, Vali Münir Karaloğlu'nun talimatı ve genel müdürlüğün teklifiyle 1 Aralık'ta alınan kararla, Diyarbakır'da 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere indirimli su tarifesine geçme kararı aldı. 4920 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'ndaki, 'Yetkili karar organlarının aldığı karar ile hane başı aylık toplam kullanımın 5'te birini aşmayacak şekilde bir üst sınır koymak suretiyle, insani su hakkı kapsamında ücretsiz veya indirimli su tarifesi belirleyebilirler' ifadesi dayanak alınarak gerçekleştirilen düzenlemeyle, bütün abonelerin 15 metreküpe kadar su tüketimlerine, yeni yıldan itibaren geçerli olmak üzere yüzde 16,5 indirim yapıldı. Abonelerinin yüzde 80'inin aylık 15 metreküpün altında su kullanması nedeniyle bu kullanım miktarının esas alındığı uygulamada, 20 metreküpten fazla su kullanan aboneler ise değişen oranlarda fark ödeyecek. İndirimle birlikte 880 bin litre su tasarrufuyla birlikte yaklaşık 86 milyon TL'nin vatandaşın cebinde kalması hedefleniyor.

'DAHA AZ SU KULLANMAYA VE DAHA AZ ÖDEMEYE TEŞVİK EDİYORUZ'

DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, pek çok büyükşehirde su ve kanal idarelerinin zam yaparken kendilerinin indirim yaptığını vurgulayarak, Yeni tarifeyle birlikte başlattığımız kampanyayla, Türkiye ortalamasının üzerinde su kullanan abonelerimizi, daha az su kullanmaya ve daha az ödemeye teşvik ediyoruz. Abone sayımız yaklaşık 440 bin. Abone başına aylık 2 metreküp su tasarrufu sağlayarak, her ay 880 bin metreküp su tasarrufu yapmak istiyoruz. Bütün abonelerimiz için geçerli olan indirimin üst sınırı olan 15 metreküp miktarını Türkiye ve Diyarbakır'daki abonelerimizin su kullanım oranlarını esas alarak belirledik. Ülkemizde kişi başına günlük azami su tüketim miktarı 130 litre. Bu veri dikkate alındığında 4 kişilik bir ailenin aylık su kullanım miktarı 15,6 metreküp. Diyarbakır'da abonelerimizin de yaklaşık yüzde 80'i aylık 15 metreküpün altında su kullanıyor. Bu kullanım miktarını esas aldık, yüzde 16,5 indirim için üst sınır kabul ettik. İndirimli tarifede 15 metreküp su kullanımı için bütün abonelerimize yüzde 16,5 oranında indirim uyguladık. Abonelerimizin yaklaşık yüzde 10'u, aylık 16 ile 20 metreküp arasında su kullanıyor. Bu abonelerimiz ilk 15 metreküp için yüzde 16,5 oranında indirim alacaklar. 15 metreküp ile 20 metreküp arasındaki kullanımları için ise indirim oranları düşecek. 20 metreküp ve üstü kullanımları için ise değişen oranlarda fark ödeyecekler. Hedefimiz abone başına, ayda 2 metreküp tasarruf etmek. Hedeflediğimiz tasarrufu gerçekleştirmemiz durumunda tasarruf edeceğimiz suyun bedeli yaklaşık 40 milyon lira olacak. Sunduğumuz indirimler ise 2021 verilerini esas alırsak 46 milyon liraya tekabül ediyor. Yaklaşık 86 milyon liradan bahsediyoruz. Kampanyamızla muradımız 86 milyonun vatandaşımızın cebinde kalması. 30 büyükşehir belediyesi içinde en ucuz ve çeşmeden içilebilir su Diyarbakır'da olacak. İnanıyorum ki Diyarbakır suyuna sahip çıkacak. İndirim ve tasarruf miktarı vatandaşımızın cebinde kalacak diye konuştu.

DİYARBAKIR'DA SUYA YÜZDE 16,5 İNDİRİM
DİYARBAKIR'DA SUYA YÜZDE 16,5 İNDİRİM
DİYARBAKIR'DA SUYA YÜZDE 16,5 İNDİRİM
DİYARBAKIR'DA SUYA YÜZDE 16,5 İNDİRİM

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Münir Karaloğlu, Diyarbakır, Ocak, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DİYARBAKIR'DA SUYA YÜZDE 16,5 İNDİRİM - Son Dakika


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SON DAKİKA: DİYARBAKIR'DA SUYA YÜZDE 16,5 İNDİRİM - Son Dakika
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