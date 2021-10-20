Diyarbakır'daki 'Hafıza Odası' sergisinde tabutları surlardan aşağıya attılar - Son Dakika

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Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası'nın ev sahipliği ve Pilevneli Galeri sunumuyla Diyarbakır'ın tarihi Keçi Burcu'nda 16 Ekim'de açılışı yapılan sanatçı Ahmet Güneştekin'in 'Hafıza Odası' sergisi protesto edildi.

"BİZİM BÜTÜN DEĞERLERİMİZE İHANETTİR"

Sergiyi protesto eden bir grup genç, yaptıkları açıklamada "Burada yapılan sergi değil, Kürt halkının, Amed halkının bütün değerlerine ihanettir. Sergi adı altında gösterilen tabutlar, faili meçhul cinayetlerdir. Dönemin İçişleri Bakanı Meral Akşener, bu serginin açılışına çelenk göndermiştir. Hem katledip hem de çelenklerle bunları kutlamak, açılışlarını Kürtçe şarkılarla yapmak, Kürtçenin yasak olduğu bir dönemde, insanların sırf Kürt olduğu için katledildiği bir dönemde, bu tabutları, aşağıda görülen ayakkabıları asmak, bütün Kürt halkına, bütün Kürt değerlerine ihanettir. Eğer gerçekten hafıza görmek istiyorsanız, surlara bakmanız yeterlidir. Evlerimiz yıkıldı, yerine Surla alakası olmayan evler yapıldı. İnsanlarımız katledildi. O nedenle yapılan sergi değil, bizim bütün değerlerimize ihanettir" ifadelerine yer verildi.

TABUTLARI SURLARDAN AŞAĞI ATTILAR

Yapmış oldukları açıklamanın ardından "Amed uyuma, hafızana sahip çık" şeklinde slogan atan gençler, alandaki bazı tabutları surlardan aşağı attı.

GÜNEŞTEKİN: ELEŞTİRİLERİNİZİ DİNLEYECEĞİM

Tepkiler sonrası sanatçı Ahmet Güneştekin sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: "Her hafta sonu Diyarbakır'da halkımızla buluşup, sergideki yapıtlar ve yapıtların üretim süreçleriyle ilgili merak ettiklerinizi yanıtlayacak, eleştiri ve önerilerinizi dinleyeceğim. Sergi pazartesi günleri hariç 10:00-18:00 saatleri arasında ücretsiz gezilebilecek."

AÇILIŞI BÜYÜK SES GETİRDİ

16 Ekim'de ziyarete açılan serginin açılışı da olaylı oldu. Serginin açılışı için çok sayıda siyasi isim Diyarbakır'a akın etti. Bu isimler arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazeteci İsmail Saymaz, Ertuğrul Özkök ve HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar da yer aldı. Geceden servis edilen fotoğraflar, sosyal medyada da büyük yankı uyandırmıştı. İBB Başkanı İmamoğlu, sanat gezisi için Diyarbakır'a geldiğini ve bunun siyasi bir gezi olmadığını belirtmişti.