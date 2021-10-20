Üye Girişi
Diyarbakır'daki 'Hafıza Odası' sergisinde tabutları surlardan aşağıya attılar - Son Dakika

Diyarbakır'daki 'Hafıza Odası' sergisinde tabutları surlardan aşağıya attılar

20.10.2021 11:10

Diyarbakır'ın tarihi Keçi Burcu'nda 16 Ekim'de açılan 'Hafıza Odası' sergisi bir grup tarafından protesto edildi. Genç, "Yapılan sergi değil, bizim bütün değerlerimize ihanettir" şeklinde bir açıklama yaptı. Gençler, açıklamanın ardından bazı tabutları surlardan aşağı attı.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası'nın ev sahipliği ve Pilevneli Galeri sunumuyla Diyarbakır'ın tarihi Keçi Burcu'nda 16 Ekim'de açılışı yapılan sanatçı Ahmet Güneştekin'in 'Hafıza Odası' sergisi protesto edildi.

"BİZİM BÜTÜN DEĞERLERİMİZE İHANETTİR"

Sergiyi protesto eden bir grup genç, yaptıkları açıklamada "Burada yapılan sergi değil, Kürt halkının, Amed halkının bütün değerlerine ihanettir. Sergi adı altında gösterilen tabutlar, faili meçhul cinayetlerdir. Dönemin İçişleri Bakanı Meral Akşener, bu serginin açılışına çelenk göndermiştir. Hem katledip hem de çelenklerle bunları kutlamak, açılışlarını Kürtçe şarkılarla yapmak, Kürtçenin yasak olduğu bir dönemde, insanların sırf Kürt olduğu için katledildiği bir dönemde, bu tabutları, aşağıda görülen ayakkabıları asmak, bütün Kürt halkına, bütün Kürt değerlerine ihanettir. Eğer gerçekten hafıza görmek istiyorsanız, surlara bakmanız yeterlidir. Evlerimiz yıkıldı, yerine Surla alakası olmayan evler yapıldı. İnsanlarımız katledildi. O nedenle yapılan sergi değil, bizim bütün değerlerimize ihanettir" ifadelerine yer verildi.

TABUTLARI SURLARDAN AŞAĞI ATTILAR

Yapmış oldukları açıklamanın ardından "Amed uyuma, hafızana sahip çık" şeklinde slogan atan gençler, alandaki bazı tabutları surlardan aşağı attı.

Diyarbakır'daki 'Hafıza Odası' sergisinde protesto! Tabutları surlardan aşağıya attılar

GÜNEŞTEKİN: ELEŞTİRİLERİNİZİ DİNLEYECEĞİM

Tepkiler sonrası sanatçı Ahmet Güneştekin sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: "Her hafta sonu Diyarbakır'da halkımızla buluşup, sergideki yapıtlar ve yapıtların üretim süreçleriyle ilgili merak ettiklerinizi yanıtlayacak, eleştiri ve önerilerinizi dinleyeceğim. Sergi pazartesi günleri hariç 10:00-18:00 saatleri arasında ücretsiz gezilebilecek."

Diyarbakır'daki 'Hafıza Odası' sergisinde tabutları surlardan aşağıya attılar

AÇILIŞI BÜYÜK SES GETİRDİ

16 Ekim'de ziyarete açılan serginin açılışı da olaylı oldu. Serginin açılışı için çok sayıda siyasi isim Diyarbakır'a akın etti. Bu isimler arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazeteci İsmail Saymaz, Ertuğrul Özkök ve HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar da yer aldı. Geceden servis edilen fotoğraflar, sosyal medyada da büyük yankı uyandırmıştı. İBB Başkanı İmamoğlu, sanat gezisi için Diyarbakır'a geldiğini ve bunun siyasi bir gezi olmadığını belirtmişti.

Diyarbakır'daki 'Hafıza Odası' sergisinde tabutları surlardan aşağıya attılar
Diyarbakır'daki 'Hafıza Odası' sergisinde tabutları surlardan aşağıya attılar

Diyarbakır, Protesto, 16 ekim, Kürt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'daki 'Hafıza Odası' sergisinde tabutları surlardan aşağıya attılar - Son Dakika


YORUMLAR (1)
500

Son Dakika

Azerbaycan - İran arasındaki kriz tırmanıyor! Sınır kapısında 10 kilometrelik kuyruk oluştu 12:42 Azerbaycan - İran arasındaki kriz tırmanıyor! Sınır kapısında 10 kilometrelik kuyruk oluştu Market sahibi, güvenlik kamerasına yakalanan koltuk hırsızını izlerken kahkahasını tutamadı 12:31 Market sahibi, güvenlik kamerasına yakalanan koltuk hırsızını izlerken kahkahasını tutamadı Ronaldinho'nun son hali görenleri duygulandırdı! Messi, büyük ustaya sıkı sıkı sarıldı 12:13 Ronaldinho'nun son hali görenleri duygulandırdı! Messi, büyük ustaya sıkı sıkı sarıldı
Rusya, onlarca gemi ve jetle şov yaptı! Kırım tatbikatı resmi televizyonda canlı olarak yayınladı 12:06 Rusya, onlarca gemi ve jetle şov yaptı! Kırım tatbikatı resmi televizyonda canlı olarak yayınladı ''Sakallı Bilo'' tanınan adamın cansız bedeni parkta bulundu 12:01 ''Sakallı Bilo'' tanınan adamın cansız bedeni parkta bulundu Göçmen Sağlığı Merkezi'nde feci cinayet! Kavga ettiği doktor arkadaşını tüfekle öldürdü 11:47 Göçmen Sağlığı Merkezi'nde feci cinayet! Kavga ettiği doktor arkadaşını tüfekle öldürdü
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den cesur pozlar! Arka arkaya derin yırtmaçlı elbiseli pozlarını paylaştı 11:04 Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den cesur pozlar! Arka arkaya derin yırtmaçlı elbiseli pozlarını paylaştı Bu okuldan mezun olan öğrenciler, 5 bin lira maaşla hemen işe başlayabiliyor 10:36 Bu okuldan mezun olan öğrenciler, 5 bin lira maaşla hemen işe başlayabiliyor

Son Dakika Haberleri
12:41 Azerbaycan - İran arasındaki kriz tırmanıyor! Sınır kapısında 10 kilometrelik kuyruk oluştu
12:36 Dünya bu videoyu konuşuyor! Ormanda görünen kurt adam, kendisini çeken kameraya saldırdı
12:17 Son seçim anketinde dikkat çeken detay! 4 parti dümeni Millet İttifakı'na kırarsa aradaki fark 20 puana yükseliyor
12:13 Reyhan Karaca yıllar sonra anlattı! Aşı karşıtı babası yüzünden canından oluyordu
12:13 Ronaldinho'nun son hali görenleri duygulandırdı! Messi, büyük ustaya sıkı sıkı sarıldı
12:06 Rusya, onlarca gemi ve jetle şov yaptı! Kırım tatbikatı resmi televizyonda canlı olarak yayınladı
12:03 Dehşete düşüren cinayet! "Seni oğlan yapacağım" diyen adamı öldürüp cinsel organını kopardı
11:50 Adana'da kadın, tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldürdü
11:49 Akaryakıttaki zamlar gıdayı da vuracak! Fiyatların en az yüzde 30 yükselmesi bekleniyor
11:44 Altın fiyatları bugün ne oldu? 20 Ekim 2021 güncel gram, çeyrek altın fiyatları
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri Rus basınında: Kimseden korkmuyor, beş nükleer güce saldırdı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri Rus basınında: Kimseden korkmuyor, beş nükleer güce saldırdı         
12:45
Dünya bu videoyu konuşuyor! Ormanda görünen kurt adam, kendisini çeken kameraya saldırdı Dünya bu videoyu konuşuyor! Ormanda görünen kurt adam, kendisini çeken kameraya saldırdı         
12:37
Son seçim anketinde dikkat çeken detay! 4 parti dümeni Millet İttifakı'na kırarsa aradaki fark 20 puana yükseliyor Son seçim anketinde dikkat çeken detay! 4 parti dümeni Millet İttifakı'na kırarsa aradaki fark 20 puana yükseliyor         
12:18
Kurşunlandı, boğuldu, kaza geçirdi, elektrik çarptı, kalbi durdu ama yine de hayatta kaldı! Onun lakabı artık Kurşunlandı, boğuldu, kaza geçirdi, elektrik çarptı, kalbi durdu ama yine de hayatta kaldı! Onun lakabı artık "Kedi"         
12:10
Dehşete düşüren cinayet! Dehşete düşüren cinayet! "Seni oğlan yapacağım" diyen adamı öldürüp cinsel organını kopardı         
12:03
Akaryakıttaki zamlar gıdayı da vuracak! Fiyatların en az yüzde 30 yükselmesi bekleniyor Akaryakıttaki zamlar gıdayı da vuracak! Fiyatların en az yüzde 30 yükselmesi bekleniyor         
11:49
Masaya vurarak, Masaya vurarak, "Onu istemiyorum" demişti! Ali Koç'un hedefindeki Metin Tokat, ayrıldı         
11:33
Trafikte tartıştığı kadın sürücüyü darp eden adamın savunması pes dedirtti: Saçı kısaydı erkek sandım Trafikte tartıştığı kadın sürücüyü darp eden adamın savunması pes dedirtti: Saçı kısaydı erkek sandım         
11:03
Son Dakika! Ankara'da MTA Genel Müdürlüğü bahçesinde ısı santralinde yapılan bakım sırasında patlama oldu Son Dakika! Ankara'da MTA Genel Müdürlüğü bahçesinde ısı santralinde yapılan bakım sırasında patlama oldu         
10:18
Sedat Peker hakkında hazırlanan iddianamede Volkan Demirel'de yer aldı Sedat Peker hakkında hazırlanan iddianamede Volkan Demirel'de yer aldı         
10:10
Karısının boğazı kesilen adamın cesedi, eşinden 3 gün sonra bulunmuştu! Katil, önce kocayı öldürmüş Karısının boğazı kesilen adamın cesedi, eşinden 3 gün sonra bulunmuştu! Katil, önce kocayı öldürmüş         
10:07
KYK yurdu önünde ayaklanan öğrencilere İmamoğlu jet hızıyla müdahale etti KYK yurdu önünde ayaklanan öğrencilere İmamoğlu jet hızıyla müdahale etti         
07:35
Rus milletvekilinden şaşırtan Türkiye önerisi: Bekar kadınları oraya göndermeyelim Rus milletvekilinden şaşırtan Türkiye önerisi: Bekar kadınları oraya göndermeyelim         
01:02
Burcu Biricik, şalvar giyip tülbent taktı! Makyajsız hali dikkat çekti Burcu Biricik, şalvar giyip tülbent taktı! Makyajsız hali dikkat çekti         
22:57
Tıp dünyasının favorisi at nalı yengeci! Yemek yemeden 1 sene yaşıyor, mavi kanının litresi 15 bin dolara satılıyor Tıp dünyasının favorisi at nalı yengeci! Yemek yemeden 1 sene yaşıyor, mavi kanının litresi 15 bin dolara satılıyor         
17:48
Kiralık oda ilanı için görüşmeye giden genç kız dehşeti yaşadı! İçeceğine ilaç katılıp gece boyunca tecavüz edilmiş Kiralık oda ilanı için görüşmeye giden genç kız dehşeti yaşadı! İçeceğine ilaç katılıp gece boyunca tecavüz edilmiş         
17:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2021 13:00:38. #1.13#
SON DAKİKA: Diyarbakır'daki 'Hafıza Odası' sergisinde tabutları surlardan aşağıya attılar - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement