Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri ve Sur Belediyesi ekipleriyle gerçekleştirdiği denetimlerde seyyar satıcılar ve bazı iş yerlerinin ticari mallarını yaya kullanım alanında sergileyerek kamu alanı olan kaldırımları tamamen işgal ettiklerini tespit etti.

Kaynak: AA

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Diyarbakır haber... Diyarbakır'da kaldırım işgallerine izin verilmiyor - Son Dakika

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