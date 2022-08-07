Diyarbakır'da trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika
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Diyarbakır'da trafik kazası: 3 yaralı

07.08.2022 18:22
Diyarbakır'da trafik kazası: 3 yaralı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Çınar ilçesi Diyarbakır- Batman karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Batman istikametinden gelen 02 ACG 362 plakalı hafif ticari araç, Çınar ilçesine bağlı Yuvacık köyü 28. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Kazada, araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahalelerini yaptıktan sonra Çınar Devlet Hastanesine sevk etti. - DİYARBAKIR

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Kaynak: İHA

Diyarbakır, Tragger, Çınar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika
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