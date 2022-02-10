Diyarbakır'ın doğal güzellikleri EMITT Fuarı'nda tanıtılıyor - Son Dakika

Bu yıl 25'incisi düzenlenen "Doğu Akdeniz Ülkeleri Turizm ve Seyahat Fuarı" (EMlTT), TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde devam ediyor.

Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise 5. büyük turizm ve seyahat fuarı EMITT'te, Diyarbakır'ın tanıtımı, 207 metrekare alan üzerine gerçeğine uygun ölçeklendirilip iki katlı olarak inşa edilen "Keçi Burcu" şeklindeki stantta gerçekleştiriliyor.

Fuarda, Diyarbakır'ın tarihi, turistik ve kültürel değerlerinin yanı sıra kente özgü coğrafi işaret tescil belgesi almış yöresel ürünler de sergileniyor.

"Yüzde 50 oranında turist sayısı arttı"

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Kovid-19 salgını sebebiyle yüz yüze fuarlara uzun bir süre ara verildiğini hatırlatarak, tedbirlerle beraber gerçekleştirilen bu fuara ilginin yoğun olduğunu söyledi.

Güney Doğu Anadolu Bölgesi ve Diyarbakır'da devlet ve halkın eliyle son 5 yıldır ciddi bir huzur ve güven ortamı oluştuğuna işaret eden Karaloğlu, "Bölgede şu anda çok ciddi bir turizm hareketi başladı. Diyarbakır'da 2021 yılı pandemi olmasına rağmen bir önceki yıla göre yüzde 50 oranında turist sayısı arttı. 2022'den çok şey bekliyoruz." dedi.

Karaloğlu, geçen sene Kültür ve Turizm Bakanlığı ile turizm sektörünün temsilcilerinin katılımıyla "Diyarbakır Turizm Çalıştayı" yaptıklarını aktararak, Diyarbakır'ın kültür ve inanç turizmi yönünden önemine dikkati çekti.

Şehrin gastronomi ve doğa turizmiyle de önemli destinasyonlar içinde yer aldığını aktaran Karaloğlu, şunları kaydetti:

"Sadece Diyarbakır'ı tanıtmakla yetinmiyoruz. Artık bölgesel tanıtım çok önemli. Kapadokya deyince üç, dört şehri içine alıyor. Biz de Mezopotamya'nın altın üçgeni dediğimiz, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin'i böyle ele alıyoruz. Çünkü bu 3 şehir tarih, kültür, gastronomi, inanç ve tarımsal faaliyet bakımından birbirini tamamlayan, birbirini destekleyen şehirlerdir. Bu şehirlerden birisini görerek bölgeyi anlayamazsınız. Üçünü de mutlaka görmeniz lazım ki, Mezopotamya'yı, insanlığın yeryüzündeki serüveninin başladığı bölgeyi anlayabilesiniz."

"Anadolu'yu İslam'da mayalayan şehirdir"

Karaloğlu, en büyük hedeflerinin iç turizm olduğunu aktararak, seyahat acenteleri ve tur operatörlerince çok sayıda "Mezopotamya'nın Altın Üçgeni" turları satıldığını ve bu turlara yoğun ilgi gösterildiğini anlattı.

Diyarbakır'ın Peygamberler şehri olarak da anıldığına işaret eden Karaloğlu, şunları kaydetti:

"Diyarbakır için Peygamberler Şehri diyoruz, 9 Peygamberin kabri var. Eğil ilçemizde ziyaret tepemiz var. Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen iki Peygamber yan yana yatıyor. Dünyanın başka hiçbir yerinde olduğunu zannetmiyorum. Diyarbakır, Anadolu'da İslam orduları tarafından Hazreti Ömer zamanında 639'da fethedilen ilk şehir. Anadolu'da İslam'ın kapısı, Anadolu'yu İslam'da mayalayan şehirdir. Mekke ve Medine'den sonra en fazla sahabe kabrinin olduğu şehir olarak da bilinir. Tespitlere göre yaklaşık 570 sahabenin Diyarbakır'da kabri var."

Vali Karaloğlu, Lice ilçesinde de Ashab-ı Kehf mağarası bulunduğunu belirterek, 28 Mayıs'ta "Uyanış Günü" kutlamaları yapılacağının bilgisini verdi.

Fuara, Diyarbakır Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi koordinasyonuyla Sur Belediyesi, Eğil Belediyesi, TÜRSAB Güneydoğu Anadolu Bölge Temsil Kurulu Başkanlığı, Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile turizm ve seyahat alanında faaliyet gösteren işletmeler katılıyor.

Şehirdeki oteller, seyahat acenteleri, tur operatörleri ve turizm profesyonellerinin kent turizmi hakkında fuar ziyaretçileri ve sektör temsilcilerine bilgiler verdiği fuarda ayrıca şehrin turizm potansiyelinin arttırılması için görüşmeler yapılıyor.