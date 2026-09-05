Diyarbakır'da yürek yakan tablo: “Canım yanıyor” diyerek yardım istiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Diyarbakır'da yürek yakan tablo: “Canım yanıyor” diyerek yardım istiyor

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır’ın Sur ilçesindeki Dört Ayaklı Minare çevresinde yaşayan ve “Songül Abla” olarak bilinen bir kadının gün boyunca şiddetli ağrılar çektiği ve zaman zaman “Canım yanıyor” diyerek yardım istediği öne sürüldü. Çevredekiler, kadının bağırsak bölgesinde açık yara bulunduğunu, sık sık kanama yaşadığını ve kimliği bulunmadığı için sağlık hizmetine erişemediğini iddia ederek yetkililere yardım çağrısında bulundu.

Diyarbakır’ın Sur ilçesinin tarihi noktalarından Dört Ayaklı Minare çevresinde yaşanan tablo, bölgedeki vatandaşları endişelendiriyor.

Çevre esnafı ve görgü tanıklarının aktardığına göre bölgede “Songül Abla” olarak bilinen kadın, gün boyunca şiddetli ağrılar çekiyor ve zaman zaman “Canım yanıyor” diyerek yardım istiyor.

SIK SIK KANAMA YAŞIYOR

Çevrede bulunanların ifadelerine göre kadının bağırsak bölgesinde açık yara bulunuyor. Bu nedenle gün içerisinde kanama yaşadığı ve kıyafetlerini defalarca değiştirmek zorunda kaldığı öne sürülüyor.

Bölgede yaşayan vatandaşlar, Songül Abla’nın kanser hastası olduğunu ifade ediyor. Ancak kadının hangi hastalığa sahip olduğu, hastalığın hangi aşamada bulunduğu veya kesin teşhisinin ne olduğu konusunda resmi bir tıbbi bilgi bulunmuyor.

“KİMLİĞİ OLMADIĞI İÇİN SAĞLIK HİZMETİNDEN FAYDALANAMIYOR” İDDİASI

Kadının sağlık durumunun zaman içerisinde daha da ağırlaştığı belirtilirken, çevredekiler yaşananlara çözüm bulunmasını istiyor. Ancak kadının kimliğinin olmadığı ve bu nedenle sağlık hizmetinden faydalanamadığı da iddialar arasında.

ESNAF VE VATANDAŞLARDAN YETKİLİLERE ÇAĞRI

Kadının durumuna uzun süredir tanıklık eden bölge esnafı ve vatandaşlar, olayın artık yalnızca sosyal yardım kapsamında değerlendirilemeyeceğini belirtiyor. Vatandaşlar, kadının sağlık durumunun değerlendirilmesi, gerekli tedavinin başlatılması ve sosyal koruma mekanizmalarından yararlandırılması için ilgili kurumların harekete geçmesini istiyor.

Sur’un simge noktalarından birinde yaşanan bu tablo karşısında bölge halkının gözü, Songül Abla için atılacak acil adımlarda.

Diyarbakır, Güncel, Sağlık, Yaşam, Yerel, Sur, Son Dakika

Son Dakika Diyarbakır Diyarbakır'da yürek yakan tablo: “Canım yanıyor” diyerek yardım istiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Belçika’da ekokırım suçu yürürlükte Belçika'da ekokırım suçu yürürlükte
Kızının gözü önünde dehşeti yaşattı: 11 bıçak darbesiyle ağır yaraladı Kızının gözü önünde dehşeti yaşattı: 11 bıçak darbesiyle ağır yaraladı
KKTC’de gemi faciası sonrası 3 yetkili görevden alındı KKTC'de gemi faciası sonrası 3 yetkili görevden alındı
Yemen ordusu Taiz’de stratejik Tebbe el-Hazzan mevzisini Husilerden geri aldı Yemen ordusu Taiz'de stratejik Tebbe el-Hazzan mevzisini Husilerden geri aldı
ABD, Türkiye’deki Golden Global Bank’ı yaptırım listesine aldı ABD, Türkiye’deki Golden Global Bank’ı yaptırım listesine aldı
Olaylı maçın faturası ağır oldu UEFA’dan Fenerbahçeli futbolculara ceza Olaylı maçın faturası ağır oldu! UEFA’dan Fenerbahçeli futbolculara ceza
Arap basınından çarpıcı iddia: İsrail, Türkiye’yi ABD’ye şikayet etti Arap basınından çarpıcı iddia: İsrail, Türkiye’yi ABD’ye şikayet etti
Eski Bakan Denizolgun’un şüpheli ölümünde kritik çelişki: “İhbarı kim yaptı bilmiyorum” diyen doktor tutuklandı Eski Bakan Denizolgun’un şüpheli ölümünde kritik çelişki: “İhbarı kim yaptı bilmiyorum” diyen doktor tutuklandı
Osimhen’den müthiş gol Sevincin ardından sakatlık şoku Osimhen'den müthiş gol! Sevincin ardından sakatlık şoku

18:53
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde ilk 11’ler belli oldu
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde ilk 11'ler belli oldu
18:35
Arda Turan, Fatih Terim derken Trabzonspor bombayı Fenerbahçe’nin eski hocasıyla patlatıyor
Arda Turan, Fatih Terim derken Trabzonspor bombayı Fenerbahçe'nin eski hocasıyla patlatıyor
18:33
Ünlü oyuncu Serhat Mustafa Kılıç evinde ölü bulundu
Ünlü oyuncu Serhat Mustafa Kılıç evinde ölü bulundu
18:15
ABD’den geldi, Boluspor’u mahvetti 6 maçta puan bile alamadı
ABD'den geldi, Boluspor'u mahvetti! 6 maçta puan bile alamadı
18:14
5 İlde ’müstehcenlik’ operasyonu: Tuğba Ekinci’nin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı
5 İlde 'müstehcenlik' operasyonu: Tuğba Ekinci’nin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı
17:38
Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası’nda finalde
Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda finalde
17:23
Silivri’de batan Tuğberk İmamoğlu gemisi su altında görüntülendi, ROV kaydetti
Silivri'de batan Tuğberk İmamoğlu gemisi su altında görüntülendi, ROV kaydetti
17:23
62. dakikada oyundan çıktı ama maçın adamı oldu İspanya Arda’yı konuşuyor
62. dakikada oyundan çıktı ama maçın adamı oldu! İspanya Arda'yı konuşuyor
16:45
Dolmabahçe’de futbol zirvesi Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 büyüklerin başkanlarını kabul etti
Dolmabahçe'de futbol zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 büyüklerin başkanlarını kabul etti
16:16
Aileler itiraz etti: Okul saldırganının annesi cezaevine geri gönderiliyor
Aileler itiraz etti: Okul saldırganının annesi cezaevine geri gönderiliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2026 19:02:10. #7.12#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da yürek yakan tablo: “Canım yanıyor” diyerek yardım istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement