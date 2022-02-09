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Diyarbakırlı Tuncer, U18 salon atletizm şampiyonası 800 metrede Türkiye şampiyonu oldu - Son Dakika

Diyarbakırlı Tuncer, U18 salon atletizm şampiyonası 800 metrede Türkiye şampiyonu oldu

09.02.2022 10:46
Diyarbakırlı Tuncer, U18 salon atletizm şampiyonası 800 metrede Türkiye şampiyonu oldu

DİYARBAKIR Yenişehir Belediyesi Spor Kulübü Atletizm sporcularından Mazlum Tunçer, İstanbul'da yapılan Türkiye U-18 Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye Şampiyonu oldu.

DİYARBAKIR Yenişehir Belediyesi Spor Kulübü Atletizm sporcularından Mazlum Tunçer, İstanbul'da yapılan Türkiye U-18 Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye Şampiyonu oldu. Salon atletizm şampiyonası 800 m koşuda birinci gelen Mazlum Tunçer hedefinin milli takıma uzun yıllar hizmet etmek olduğunu söyledi.

Atletizm ve diğer spor branşlarında Yenişehir Spor Kulübü'nün bir çok başarıya imza attığını belirten Diyarbakır Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Murat Beşikci, spora  ve sporculara her zaman destek olacaklarını söyledi.

Yenişehir Spor Kulübü Antrenörleri ve sporcularını tebrik eden Başkan Beşikci, "Öncelikle Türkiye Şampiyonu olan Atletizm Sporcumuz Mazlum Tunçer'i kutluyorum. Bu sporcumuzun yanı sıra Bejna Pektaş ile Ecem Naz Ertaş isimli sporcularımız 13-20 Şubat 2022 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek olan Yıldız Bayanlarda Muay-Thai Kick Boks Avrupa Şampiyonası'nda Milli Takımımızda yer alacaklar. Genç Takım Grup maçlarında Yenişehir Kulübü Voleybol Takımımızda şampiyon olarak Bölge Şampiyonasında ilimizi temsil edecek. Spor Tırmanış Bölge Yarışmasında da  sporcularımız, 2 gümüş, 3 bronz madalya alarak Nevşehir'de düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandılar" diye konuştu.


Diyarbakırlı Tuncer, U18 salon atletizm şampiyonası 800 metrede Türkiye şampiyonu oldu
Diyarbakırlı Tuncer, U18 salon atletizm şampiyonası 800 metrede Türkiye şampiyonu oldu
Diyarbakırlı Tuncer, U18 salon atletizm şampiyonası 800 metrede Türkiye şampiyonu oldu
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Diyarbakır Yenişehir, İstanbul, Atletizm, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Diyarbakırlı Tuncer, U18 salon atletizm şampiyonası 800 metrede Türkiye şampiyonu oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakırlı Tuncer, U18 salon atletizm şampiyonası 800 metrede Türkiye şampiyonu oldu - Son Dakika
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