Diyarbakırlı öğrenciler İtalya için koruyucu kıyafet üretiyor - Son Dakika

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde meslek lisesi öğrencileri, İtalya için sağlık sektöründe kullanılan koruyucu kıyafet üretiyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün, Karacadağ Kalkınma Ajansının 2019 Yılı Sanayi Altyapısı Mali Destek Programı kapsamında hayata geçirdiği "Sanayide İhtiyaç Duyulan İş Gücü Potansiyelinin Artırılması İçin Mesleki Eğitim Altyapısının Güçlendirilmesi Projesi" ile Bismil Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde ilk tekstil atölyesi geçen yıl faaliyete başladı.

Bu yıl ise Bismil Kaymakamlığı ve belediye iş birliğiyle okulda ikinci tekstil atölyesi açıldı.

Uzaktan eğitim gören öğrenciler, bir yandan da okul bünyesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında açılan atölyelerde stajlarını yapıyor.

Öğrenciler, Türkiye'de faaliyet yürüten bir firmanın İtalya'dan aldığı 1,5 milyon koruyucu önlük siparişinin bir bölümünü üretmek üzere kolları sıvadı.

Hem öğrenciler nem de okul gelir elde edecek

Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, gazetecilere yaptığı açıklamada, okuldaki atölyelerde koruyucu önlüklerin dikilmeye başlandığını söyledi.

Öğrencilerin ilk üretimlerinin İtalya'ya gönderileceğini belirten Türkmen, "Şu anda günlük yaklaşık 800 dikim kapasitemiz var. Bunu 1500'e çıkarmayı planlıyoruz." dedi.

Atölyelerde 22 öğrencinin dikim yapabileceğini ifade eden Türkmen, "Projeden okulumuz aylık yaklaşık 30 bin lira gelir elde edecek. Bunun bir miktarı döner sermayeye kalırken asıl önemli miktarını öğrencilerimize emeklerinin karşılığı olarak vermeyi planlıyoruz." diye konuştu.

Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Hasan Maral da 2009'dan bu yana Diyarbakır ve Şanlıurfa'nın ekonomik ve sosyal kalkınması için önemli projeler yürüttüklerini bildirdi.

Bölgede istihdam artırıcı faaliyetlerin öncelikleri arasında bulunduğunu anlatan Maral, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı da 2019 temasını 'mesleki eğitim' olarak belirlemişti. Biz de bunu değerlendirmek amacıyla bir yandan sanayi altyapısını geliştirecek faaliyetleri bir yandan da nitelikli eleman yetiştirmeye olanak sağlayacak altyapıları destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Maral, proje kapsamında Diyarbakır'da 4 okulun desteklendiğini belirterek, "Bu okulumuz da projenin bir etabı olarak faaliyetlerine başladı. İnşallah bu tarz projelerin sayısını artırıp Diyarbakır'da hayata geçen 'Tekstil Kent' gibi yeni organize sanayi bölgelerinde nitelikli istihdamın da önünü açacağız." dedi.

- "Öğrenciler iş bulabilir, kendi iş yerlerini açabilir"

Okul Müdürü Abdullah Çiftçi ise öğrencilerin gelecekte birer usta olarak yetişeceğini ve aldıkları belgeyle hem kurs hem de iş yeri açabileceğini söyledi.

Moda Tasarım Alan Şefi Halime Çiçek, atölyede 12. sınıfta eğitim gören öğrencilerin bulunduğunu belirterek, "Buradan mezun olan öğrencilerimiz makineci ya da ustabaşı olarak işe başlayabilir. Şu anda bile öğrenciler için tekstil sektöründen talep geliyor." diye konuştu.

- "Okuldan verilecek belgeyle iş yeri açabileceğim"

Öğrencilerden Aleyna Arslan, haftanın 3 günü atölyede staj gördüğünü belirtti.

Aldıkları eğitimin önemine işaret eden Arslan, "Bir tekstil atölyesinde çalışmak istersem kolaylıkla iş bulabileceğim. Okuldan verilecek belgeyle iş yeri açabileceğim. Burada yaptığımız önlükler İtalya'ya, sağlık çalışanlarına gidiyor. Bu da bizi çok duygulandırıyor ve gururlandırıyor." dedi.

Ramazan Ay da hem eğitim aldıklarını hem de kazanç sağladıklarını kaydetti.