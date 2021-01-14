Diyarbakırlı öğrenciler İtalya için koruyucu kıyafet üretiyor - Son Dakika

Diyarbakırlı öğrenciler İtalya için koruyucu kıyafet üretiyor

14.01.2021 10:33
Diyarbakırlı öğrenciler İtalya için koruyucu kıyafet üretiyor, System.String[]

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde meslek lisesi öğrencileri, İtalya için sağlık sektöründe kullanılan koruyucu kıyafet üretiyor.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde meslek lisesi öğrencileri, İtalya için sağlık sektöründe kullanılan koruyucu kıyafet üretiyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün, Karacadağ Kalkınma Ajansının 2019 Yılı Sanayi Altyapısı Mali Destek Programı kapsamında hayata geçirdiği "Sanayide İhtiyaç Duyulan İş Gücü Potansiyelinin Artırılması İçin Mesleki Eğitim Altyapısının Güçlendirilmesi Projesi" ile Bismil Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde ilk tekstil atölyesi geçen yıl faaliyete başladı.

Bu yıl ise Bismil Kaymakamlığı ve belediye iş birliğiyle okulda ikinci tekstil atölyesi açıldı.

Uzaktan eğitim gören öğrenciler, bir yandan da okul bünyesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında açılan atölyelerde stajlarını yapıyor.

Öğrenciler, Türkiye'de faaliyet yürüten bir firmanın İtalya'dan aldığı 1,5 milyon koruyucu önlük siparişinin bir bölümünü üretmek üzere kolları sıvadı.

Hem öğrenciler nem de okul gelir elde edecek

Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, gazetecilere yaptığı açıklamada, okuldaki atölyelerde koruyucu önlüklerin dikilmeye başlandığını söyledi.

Öğrencilerin ilk üretimlerinin İtalya'ya gönderileceğini belirten Türkmen, "Şu anda günlük yaklaşık 800 dikim kapasitemiz var. Bunu 1500'e çıkarmayı planlıyoruz." dedi.

Atölyelerde 22 öğrencinin dikim yapabileceğini ifade eden Türkmen, "Projeden okulumuz aylık yaklaşık 30 bin lira gelir elde edecek. Bunun bir miktarı döner sermayeye kalırken asıl önemli miktarını öğrencilerimize emeklerinin karşılığı olarak vermeyi planlıyoruz." diye konuştu.

Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Hasan Maral da 2009'dan bu yana Diyarbakır ve Şanlıurfa'nın ekonomik ve sosyal kalkınması için önemli projeler yürüttüklerini bildirdi.

Bölgede istihdam artırıcı faaliyetlerin öncelikleri arasında bulunduğunu anlatan Maral, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı da 2019 temasını 'mesleki eğitim' olarak belirlemişti. Biz de bunu değerlendirmek amacıyla bir yandan sanayi altyapısını geliştirecek faaliyetleri bir yandan da nitelikli eleman yetiştirmeye olanak sağlayacak altyapıları destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Maral, proje kapsamında Diyarbakır'da 4 okulun desteklendiğini belirterek, "Bu okulumuz da projenin bir etabı olarak faaliyetlerine başladı. İnşallah bu tarz projelerin sayısını artırıp Diyarbakır'da hayata geçen 'Tekstil Kent' gibi yeni organize sanayi bölgelerinde nitelikli istihdamın da önünü açacağız." dedi.

- "Öğrenciler iş bulabilir, kendi iş yerlerini açabilir"

Okul Müdürü Abdullah Çiftçi ise öğrencilerin gelecekte birer usta olarak yetişeceğini ve aldıkları belgeyle hem kurs hem de iş yeri açabileceğini söyledi.

Moda Tasarım Alan Şefi Halime Çiçek, atölyede 12. sınıfta eğitim gören öğrencilerin bulunduğunu belirterek, "Buradan mezun olan öğrencilerimiz makineci ya da ustabaşı olarak işe başlayabilir. Şu anda bile öğrenciler için tekstil sektöründen talep geliyor." diye konuştu.

- "Okuldan verilecek belgeyle iş yeri açabileceğim"

Öğrencilerden Aleyna Arslan, haftanın 3 günü atölyede staj gördüğünü belirtti.

Aldıkları eğitimin önemine işaret eden Arslan, "Bir tekstil atölyesinde çalışmak istersem kolaylıkla iş bulabileceğim. Okuldan verilecek belgeyle iş yeri açabileceğim. Burada yaptığımız önlükler İtalya'ya, sağlık çalışanlarına gidiyor. Bu da bizi çok duygulandırıyor ve gururlandırıyor." dedi.

Ramazan Ay da hem eğitim aldıklarını hem de kazanç sağladıklarını kaydetti.

Mesleki Eğitim, Diyarbakır, Türkmen, İtalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakırlı öğrenciler İtalya için koruyucu kıyafet üretiyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Mandzukic'le Milan da ilgileniyor Gencecik kızı elleriyle boğup öldüren zanlı, cezaevinde kendini asarak intihar etti Okul yönetiminin Müslüman öğrencisinden skandal isteği: Eteğin uzun biraz kısalt Fenerbahçe Attila Szalai için Apollon Limassol'a 1.5 milyon euro ödeyecek İstanbul'da yağan yağmur etkisini gösterdi! Barajların doluluk oranı %25'i geçti Güne yükselişle başlayan dolar 7,45'ten işlem görüyor Evi pavyona çevirdiler, konsomatris kadınlarla alem yaparken basıldılar Kara saplanan tırdan 20 ton yiyecek yağmaladılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan Telegram'dan bugünkü programını paylaştı: Ülkemiz için durmadan çalışmaya devam edeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan Telegram'dan bugünkü programını paylaştı: Ülkemiz için durmadan çalışmaya devam edeceğiz         
10:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden ödül alan Ahmet Hakan sosyal medyada gündem oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden ödül alan Ahmet Hakan sosyal medyada gündem oldu         
10:23
Sivaslı iş insanı, baraj gölündeki adasını 8 milyon liraya internetten satışa çıkardı Sivaslı iş insanı, baraj gölündeki adasını 8 milyon liraya internetten satışa çıkardı         
10:08
Son dakika: Konut satışları aralık ayında %47,6 azalarak 105 bin 981 oldu Son dakika: Konut satışları aralık ayında %47,6 azalarak 105 bin 981 oldu         
10:01
İngiliz gazetesinden bomba iddia: Trump, Biden'ın yemin töreninden bir gün önce İskoçya'ya kaçacak İngiliz gazetesinden bomba iddia: Trump, Biden'ın yemin töreninden bir gün önce İskoçya'ya kaçacak         
09:53
34 un üreticisine 'birlikte fiyat artırdığı' gerekçesiyle 25 milyon lira ceza kesildi 34 un üreticisine 'birlikte fiyat artırdığı' gerekçesiyle 25 milyon lira ceza kesildi         
09:48
Otelde çalışan kat görevlisi, yastık altında bulduğu 10 bin doları sahibine teslim etti Otelde çalışan kat görevlisi, yastık altında bulduğu 10 bin doları sahibine teslim etti         
09:28
Son Dakika: Hastanelerde koronavirüs aşılaması başladı! İlk etapta Türkiye'de 1 milyon sağlık çalışanı aşılanacak Son Dakika: Hastanelerde koronavirüs aşılaması başladı! İlk etapta Türkiye'de 1 milyon sağlık çalışanı aşılanacak         
08:59
Nüfusun yüzde 25'ine aşılama yapan İsrail'de vaka sayılarının patlaması gündem yarattı Nüfusun yüzde 25'ine aşılama yapan İsrail'de vaka sayılarının patlaması gündem yarattı         
07:56
Çin 8 ayın ardından ilk kez koronavirüs kaynaklı ölüm bildirdi Çin 8 ayın ardından ilk kez koronavirüs kaynaklı ölüm bildirdi         
07:29
Ev hanımları üzerinden sahte altınları piyasaya süren çeteye operasyon Ev hanımları üzerinden sahte altınları piyasaya süren çeteye operasyon         
02:56
Eski manken Ebru Şimşek: Adnan Oktar'la mücadele ettiğim dönem bir tek Kemal Sunal bana sahip çıktı Eski manken Ebru Şimşek: Adnan Oktar'la mücadele ettiğim dönem bir tek Kemal Sunal bana sahip çıktı         
21:45
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Risk grubundaki kişileri aşılarsak şubatta rahatlayabiliriz Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Risk grubundaki kişileri aşılarsak şubatta rahatlayabiliriz         
21:44
Şeyma Subaşı sınırları aştı! Bu sefer de üstsüz poz verdi Şeyma Subaşı sınırları aştı! Bu sefer de üstsüz poz verdi         
21:17
Meteoroloji'den 40 il için kar yağışı uyarısı Meteoroloji'den 40 il için kar yağışı uyarısı         
18:56
Bitcoin cüzdanının şifresini unuttu! 2 kez daha yanlış girerse 220 milyon dolar kaybedecek Bitcoin cüzdanının şifresini unuttu! 2 kez daha yanlış girerse 220 milyon dolar kaybedecek         
17:38
Milyoner'e damga vuran yarışmacı! Basit soruda elenince Milyoner'e damga vuran yarışmacı! Basit soruda elenince "Bunu yayınlamayın" ricasında bulundu         
14:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2021 10:41:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Diyarbakırlı öğrenciler İtalya için koruyucu kıyafet üretiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei