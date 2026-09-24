DMM: Mehmet Şimşek’in istifa ettiği yönündeki iddiaları yayan kişi ve hesaplar hakkında adli süreçler yürütülüyor - Son Dakika
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DMM: Mehmet Şimşek’in istifa ettiği yönündeki iddiaları yayan kişi ve hesaplar hakkında adli süreçler yürütülüyor

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DMM: Mehmet Şimşek’in istifa ettiği yönündeki iddiaları yayan kişi ve hesaplar hakkında adli süreçler yürütülüyor
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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in istifasını sunduğu veya bu yönde bir talebinin bulunduğuna ilişkin sosyal medya paylaşımlarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi. DMM’den yapılan açıklamada, söz konusu paylaşımlarla kamuoyunu ve piyasaları spekülasyonlarla yanıltmaya çalışan kişi ve hesaplar hakkında adli süreç yürütüldüğü de belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in istifasını sunduğu veya bu yönde bir talebinin bulunduğuna ilişkin sosyal medya paylaşımlarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

"SÖZ KONUSU İÇERİKLERİ YAYAN, PİYASALARI YANILTMAYA ÇALIŞANLAR HAKKINDA ADLİ SÜREÇLER YÜRÜTÜLÜYOR"

DMM tarafından yapılan açıklamada, söz konusu içerikleri yayan ve kamuoyunu ve piyasaları spekülasyonlarla yanıltmaya çalıştığı belirtilen kişi ve hesaplar hakkında gerekli adli süreçlerin yürütüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, ekonomik istikrarı ve finansal piyasaları manipüle etmeyi amaçladığı belirtilen bu tür kasıtlı paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.

BAKAN ŞİMŞEK’TEN İSTİFA İDDİALARINA YANIT: ASILSIZDIR

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hakkında ortaya atılan istifa iddialarını kesin bir dille yalanladı ve görevinden ayrılacağı yönündeki ifadelerin asılsız olduğunu açıkladı.

Mehmet Şimşek'ten istifa iddialarına ilişkin açıklama geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hakkında dolaşıma giren ve görevinden ayrılacağı yönündeki iddiaların doğru olmadığını belirtti. Şimşek'in açıklamasıyla birlikte istifa edeceği yönündeki iddialara doğrudan yanıt verilmiş oldu. Bakan Şimşek

DMM'den yapılan açıklama şu şekilde; 

DMM: Mehmet Şimşek’in istifa ettiği yönündeki iddiaları yayan kişi ve hesaplar hakkında adli süreçler yürütülüyor
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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • hakkikalayci34 hakkikalayci34:
    Mehmet şimşeği seviyoruz. ????? 0 1 Yanıtla
  • yiğit alp yiğit alp:
    Millet eleştiriye uzak sakın birşey söyleme yin hemen alıyorlar 0 0 Yanıtla
  • gencayozcetin0 gencayozcetin0:
    defolup gitsin hepsi 0 0 Yanıtla
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