Doç. Dr. Mustafa Güzel: "Savunma sanayisinde attığımız adımı sağlık sanayisinde de atmamız gerekiyor " - Son Dakika

Doç. Dr. Mustafa Güzel: "Savunma sanayisinde attığımız adımı sağlık sanayisinde de atmamız gerekiyor "

18.10.2020 14:35

- Doç. Dr. Mustafa Güzel: "Savunma sanayisinde attığımız adımı sağlık sanayisinde de atmamız gerekiyor " Sağlık Politikaları ve Sağlığın Geliştirilmesi Derneği tarafından Türkiye'nin önde gelen doktorlarının katıldığı bir toplantı gerçekleştirildi.

- Doç. Dr. Mustafa Güzel: "Savunma sanayisinde attığımız adımı sağlık sanayisinde de atmamız gerekiyor "

İSTANBUL - Sağlık Politikaları ve Sağlığın Geliştirilmesi Derneği tarafından Türkiye'nin önde gelen doktorlarının katıldığı bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya katılan Covid-19 tedavisinde kullanılan ilacın yerli sentezini yapmayı başaran ekibin başında bulunan Medipol Üniversitesi Moleküler Tıp ve Biyoteknoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mustafa Güzel, milli sağlık sanayisine devletin desteğinin önemli olduğunu vurgulayarak, "Savunma sanayisinde attığımız adımı sağlık sanayinde de atmamız gerekiyor" dedi.

Sağlık Politikaları ve Sağlığın Geliştirilmesi Derneği tarafından Türkiye'nin yerli ve milli sağlık sanayisini konuşmak amacıyla bir toplantı gerçekleştirildi. Fatih'te bir otel'de gerçekleştirilen toplantıya Sağlık Politikaları ve Sağlığın Geliştirilmesi Derneği Genel Başkanı Musa Akan, Covid-19 tedavisinde kullanılan ilacın yerli sentezini yapmayı başaran ekibin başında bulunan Medipol Üniversitesi Moleküler Tıp ve Biyoteknoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mustafa Güzel, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İbrahim İkizceli, İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Alper Okyar, Eczacı Ali Murat Duman gibi sağlık insanları katıldı. Toplantı sonunda Sağlık Politikaları ve Sağlığın Geliştirilmesi Derneği'nde onursal üyelik verilen hocalara plaket takdim edildi.

"Hep beraber ülkemiz için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz"

Artı değer üretmek amacında olduklarını belirten Sağlık Politikaları ve Sağlığın Geliştirilmesi Derneği Genel Başkanı Musa Akan, "Bugün burada küçük bir hayalimizden bahsedeyim. İnşallah Türkiye milli sağlık sanayi kurulması için hocalarımız yön verirse elimizden geldiğince onlara yardımcı olmaya çalışacağız. Arkadaşlarımız bu konuda çok heyecanlı. Hep beraber ülkemiz için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bizim bu dünyaya geliş amacımız var. O amaca yönelik hareket etmeliyiz. Biz artı değer üretmek ve peşinde koşmak için, başta çevremize sonra ülkemize sonra da ümmetimize yararlı işler yapmak için dünyaya gelmişiz. Dolayısıyla daha güzel işlere imza atacağımıza ben inanıyorum " diye konuştu.

"6 yıl önce gemileri yakıp geldim"

Türkiye'ye 6 yıl önce hem ham madde hem de ilaç konusunda destek vermek için Amerika'dan geldiğini söyleyen Medipol Üniversitesi Moleküler Tıp ve Biyoteknoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mustafa Güzel, "22 yıl Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşadım. Bir hayal ile geldim. Kendi kendime 'Biz 22 yıl Amerika'da yapacağımızı yaptık" dedim. Tabiri caizse 6 yıl önce gemileri yakıp geldim. 23 tane proje verdim. 8-9 tane farklı projeler yaptık. Malumunuz Covid-19 ülkemiz gibi tüm dünyayı etkisi altına aldıktan sonra bu konuda dışa bağımlılığımızı azaltalım ülkemize hem hammadde hem de ilaç konusunda destek verelim niyetiyle TÜBİTAK ve Sanayi Bakanlığı bünyesinde bir ilaç geliştirme projesi yapmak nasip oldu. Yaklaşık 40 gün civarında tamamen yerli imkanlarla şu anda bir numaralı ilaç olan Favipiravir'i sentezlemiş bulunduk. Cumhurbaşkanlığı ve Sağlık Bakanlığı'na 1 milyon kutu da tebliğ ettik " şeklinde konuştu.

"Hayal etmezsen başaramazsın"

Devletin milli sağlık sanayiye sahip çıkması gerektiğini belirten Doç. Dr. Güzel, " Hayal etmezsen başaramazsın. Savunma sanayinde attığımız adımı sağlık sanayisinde de atmamız gerekiyor. Bu konuda emeklemezsen yürüyemezsin. Bir emekleme safhasında ülkemiz. Şu anda bir yangın var. Biz kundakçının peşinde koşmak yerine yangını söndürmeye çalışıyoruz. Bize biraz itici güç olarak devletin de buna sahip çıkıp bu projeleri desteklemesi çok önemli " dedi.

Doç. Dr. Mustafa Güzel: Savunma sanayisinde attığımız adımı sağlık sanayisinde de atmamız gerekiyor
Doç. Dr. Mustafa Güzel: Savunma sanayisinde attığımız adımı sağlık sanayisinde de atmamız gerekiyor
Doç. Dr. Mustafa Güzel: Savunma sanayisinde attığımız adımı sağlık sanayisinde de atmamız gerekiyor
Doç. Dr. Mustafa Güzel: Savunma sanayisinde attığımız adımı sağlık sanayisinde de atmamız gerekiyor
Doç. Dr. Mustafa Güzel: Savunma sanayisinde attığımız adımı sağlık sanayisinde de atmamız gerekiyor
Doç. Dr. Mustafa Güzel: Savunma sanayisinde attığımız adımı sağlık sanayisinde de atmamız gerekiyor
Doç. Dr. Mustafa Güzel: Savunma sanayisinde attığımız adımı sağlık sanayisinde de atmamız gerekiyor

Mustafa Güzel, Türkiye, Milli, İlaç, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Doç. Dr. Mustafa Güzel: 'Savunma sanayisinde attığımız adımı sağlık sanayisinde de atmamız gerekiyor ' - Son Dakika

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