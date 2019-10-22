Son Dakika Haberleri: Doç. Dr. Pelin Alpkökin'den Estram'a ziyaret
Son Dakika Güncel Doç. Dr. Pelin Alpkökin'den Estram'a ziyaret

Doç. Dr. Pelin Alpkökin'den Estram'a ziyaret

1 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistem Daire Başkanı Doç. Dr. Pelin Alpkökin, Eskişehir Hafif Raylı Sistem İşletmesi'nde Başkan Büyükerşen ile buluşarak kent içi ulaşım hakkında bilgiler aldı.

Doç. Dr. Pelin Alpkökin'den Estram'a ziyaret, System.String[]

Temmuz ayında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından Raylı Sistem Daire Başkanlığı görevine atanan Doç. Dr. Pelin Alpkökin,kent içi ulaşımda vatandaşların yoğunlukla tercih ettiği hafif raylı sistem ve diğer şehircilik çalışmalarını yerinde incelemek üzere Eskişehir'e geldi. Eskişehir Hafif Raylı Sistem İşletmesi'nde Başkan Büyükerşen ve ESTRAM yetkilileri ile bir araya gelen Alpkökin'e kent içi ulaşım hakkında bilgiler verildi. Eskişehir'e 2 günlük teknik bir gezi için geldiğini ve gördüğü her yere hayran kaldığını belirten Alpkökin "Sayın Yılmaz Büyükerşen'in vizyonuyla muhteşem bir kent tasarlanmış. Burada gördüklerimden çok etkilendim. Misafirperverlikleri dolayısıyla Sayın Hocamıza ve tüm ekibine teşekkür ediyorum" dedi.

Alpkökin'i Eskişehir'de ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Büyükerşen ise "Sayın İmamoğlu'nun Pelin Hanım'a böyle önemli bir görevi vermesi rastlantı değil. Kendisi raylı sistemlerde önemli bir ülke olan Japonya'da eğitimini tamamlamış, bu alanda donanımlı bir akademisyen. İnanıyorum ki İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun hayata geçirmek istediği projelere fikirleri, tecrübeleri ve çalışmalarıyla destek olacaktır. Biz de kendileri ile her zaman iletişim halinde olacağız. Kendisine önümüzdeki süreçte başarılar diliyorum" dedi.

Alpkökin ESTRAM yetkililerinden bilgi aldıktan sonra Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'nı da ziyaret etti.

Ekrem İmamoğlu, Eskişehir, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 01:51 Kaynak: Bültenler
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beren Saat ve Kenan Doğulu çelenkle boşanmıyoruz sinyali verdi
İmamoğlu'ndan Ulaştırma Bakanı'na gar yanıtı: Bu yaptıklarınız yüzünden çok utanacaksınız İBB'den barajlardaki su seviyesiyle ilgili açıklama Davutoğlu'nun kuracağı partinin İstanbul'daki merkezi, Bahçelievler Belediyesi tarafından mühürlendi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2019 15:12:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Doç. Dr. Pelin Alpkökin'den Estram'a ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]