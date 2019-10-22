Doç. Dr. Pelin Alpkökin'den Estram'a ziyaret

Temmuz ayında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından Raylı Sistem Daire Başkanlığı görevine atanan Doç. Dr. Pelin Alpkökin,kent içi ulaşımda vatandaşların yoğunlukla tercih ettiği hafif raylı sistem ve diğer şehircilik çalışmalarını yerinde incelemek üzere Eskişehir'e geldi. Eskişehir Hafif Raylı Sistem İşletmesi'nde Başkan Büyükerşen ve ESTRAM yetkilileri ile bir araya gelen Alpkökin'e kent içi ulaşım hakkında bilgiler verildi. Eskişehir'e 2 günlük teknik bir gezi için geldiğini ve gördüğü her yere hayran kaldığını belirten Alpkökin "Sayın Yılmaz Büyükerşen'in vizyonuyla muhteşem bir kent tasarlanmış. Burada gördüklerimden çok etkilendim. Misafirperverlikleri dolayısıyla Sayın Hocamıza ve tüm ekibine teşekkür ediyorum" dedi.

Alpkökin'i Eskişehir'de ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Büyükerşen ise "Sayın İmamoğlu'nun Pelin Hanım'a böyle önemli bir görevi vermesi rastlantı değil. Kendisi raylı sistemlerde önemli bir ülke olan Japonya'da eğitimini tamamlamış, bu alanda donanımlı bir akademisyen. İnanıyorum ki İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun hayata geçirmek istediği projelere fikirleri, tecrübeleri ve çalışmalarıyla destek olacaktır. Biz de kendileri ile her zaman iletişim halinde olacağız. Kendisine önümüzdeki süreçte başarılar diliyorum" dedi.

Alpkökin ESTRAM yetkililerinden bilgi aldıktan sonra Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'nı da ziyaret etti.