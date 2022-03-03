Doğa koruma ekipleri yaban hayvanları için karlı yolları aştı - Son Dakika

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için zorlu orman yollarını aşarak, doğaya yem bırakıyor.

Bölgede bir süredir etkili olan kar yağışı nedeniyle Istranca ormanlarını da içerisinde barındıran Yıldız Dağları beyaza büründü. Kar kalınlığının yer yer 20 santimetre ulaştığı bölgede ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Araçlarına yükledikleri yem çuvalları ile ot balyalarını en kısa sürede yaban hayvanlarına ulaştırmaya çalışan ekipler, Karadeniz kıyılarına paralel uzanan Yıldız Dağları ile Istranca ormanlarına ulaşmak için yola koyuluyor.

Yoğun kar yağışı nedeniyle yolların kapandığı bölgelerde araçlarından inerek zaman zaman kilometrelerce yürümek zorunda kalan ekipler, hayvanların kolay ulaşabileceği bölgelere buğday, mısır ve ot bırakıyor.

"Son iki ayda doğaya 6 ton 140 kilogram yem bırakıldı"

Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Zafer Kamay, AA muhabirine, kentin yaban hayatı bakımından zengin tür çeşitliliğine sahip olduğunu belirterek, olumsuz hava koşullarından yaban hayatının etkilenmemesi için gayret gösterdiklerini dile getirdi.

Özellikle kış şartlarının çetin geçtiği Kofçaz, Demirköy ve sınır köylerde yemleme faaliyetlerinde bulunduklarını anlatan Kamay, "Yaban hayvanlarının zorlu kış şartlarından etkilenmemesi için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Son iki ayda doğaya 6 ton 140 kilogram yem bırakıldı. Çalışmalarımız halen devam ediyor." dedi.