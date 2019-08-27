Son Dakika Haberleri: Doğa sevdalısı yaban hayatı gözlüyor
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Doğa sevdalısı yaban hayatı gözlüyor

1 saat önce

Doğa sevdalısı yaban hayatı gözlüyorERZİNCAN - Erzincan'ın Çağlayan Beldesinde oturan ve yörede, 'doğa sevdalısı' olarak tanınan Murat Aydemir, yıllardan bu yana Munzur Vadisinde yaban hayatı gözlüyor.

Doğa sevdalısı yaban hayatı gözlüyor

ERZİNCAN - Erzincan'ın Çağlayan Beldesinde oturan ve yörede, 'doğa sevdalısı' olarak tanınan Murat Aydemir, yıllardan bu yana Munzur Vadisinde yaban hayatı gözlüyor.

Çağlayan Beldesinde kendilerine ait bağ bahçe işleriyle birlikte bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlere rehberlik yapan Murat Aydemir, yıllardan bu yana dağlarda gezerek doğadaki canlıların yaşamını inceliyor. Zamanının büyük bir çoğunluğunu dağlarda geçiren Aydemir, 2019 yılının ilk 7 ayında ayı, yaban keçisi, ur kekliği, kartal, şahin, kurt, tilki, domuz, balıklar ve nadir bulunan kelebekler gibi çok sayıda canlının fotoğraf ve görüntüsünü çekti. Doğa manzarasını ve yaban hayatına ilgisinin küçük yaştan başladığını anlatan Murat Aydemir, ileride belgesel yapacağını söyledi. Günlerce Munzur Vadisinde doğayla iç içe yalnız kaldığını belirten Aydemir, şunları söyledi: "Uzun zamandır doğayla iç içeyim. Erzincan, Tunceli, Munzur Dağlarını karış karış geziyorum. Bu yüzden doğaya çok ilgiliyim. Özellikle yabani hayvanların davranışlarını inceliyorum. Bu yıl dağlarda ayı, yaban keçisi, şamua gibi birçok yaban hayvanının görüntüsünü çektim. Çektiğim görüntüleri ileride belgesel için kullanacağım."

Murat Aydemir, Çağlayan, Erzincan, Munzur, Genel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 09:07 Kaynak: İHA
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