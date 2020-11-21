DİYARBAKIR - Doğa sporcuları Karacadağ'daki mağaralarda harita ve pusula ile zamana karşı yarışacak - Son Dakika

DİYARBAKIR - Doğa sporcuları Karacadağ'daki mağaralarda harita ve pusula ile zamana karşı yarışacak

21.11.2020 11:01

Diyarbakır ve Şanlıurfa sınırları içerisinde yer alan ve yüzlerce mağaranın bulunduğu sönmüş volkanik dağ olan Karacadağ, oryantiring yarışlarına ev sahipliği yapacak.

Diyarbakır ve Şanlıurfa sınırları içerisinde yer alan ve yüzlerce mağaranın bulunduğu sönmüş volkanik dağ olan Karacadağ, oryantiring yarışlarına ev sahipliği yapacak.

Diyarbakır'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Oryantiring İl Temsilciliği iş birliğiyle doğa sporcuları ve tutkunlarının gözde rotaları arasında yer alan Karacadağ bölgesinde 23 Kasım'da "mağara oryantiriği" gerçekleştirilecek.

Son faaliyetini 100 bin yıl önce gerçekleştiren, 1957 metre yüksekliğindeki Karacadağ'dan çıkan lavların oluşturduğu yüzlerce volkanik mağarada katılımcılar, harita ve pusula kullanarak belirlenen sürede hedeflere ulaşmaya çalışacak.

Oryantiring İl Temsilcisi Murat Çavaş, AA muhabirine, oryantiringin harita ve pusula yardımıyla yön bulmayı içeren, zamana karşı yapılan bir spor olduğunu belirterek, bu sporun genellikle, park, bahçe, kampüs ve ormanda yapıldığını söyledi.

Analitik düşünceyi geliştiren bu sporu 7'den 70'e herkesin yapabildiğini ifade eden Çavaş, bu branşın İskandinav ülkelerinden dünyaya yayıldığını, Diyarbakır'da da 12 yıldır yapıldığını ve uluslararası yarışmalarda çeşitli dereceler elde ettiklerini söyledi,

Oryantiringin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün desteğiyle yaygınlaştığını anlatan Çavaş, tanıtımı için de çeşitli etkinlikler düzenlediklerini aktardı.

"İlk kez böyle bir etkinlik yapılacak"

Karacadağ bölgesinde, 23 Kasım'da "mağara oryantiriği", 25-26 Kasım'da da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla merkez Kayapınar ilçesinde Park 75'te "Öğretmenler Günü Oryantiring Yarışması" düzenleyeceklerini belirten Çavaş, pandemi dolayısıyla bütün yarışmaları sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uygun yaptıklarını kaydetti.

Karacadağ bölgesinin dünyada eşi benzeri olmadığını söyleyen Çavaş, "Karacadağ'da doğal oluşumlar mevcut. Bunlardan biri de mağaralar. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile bölgede araştırma yaptık ve orada oryantiring için alan belirledik. Yaklaşık 100 kişinin katılmasını bekliyoruz. İlk kez böyle bir etkinlik yapılacak." dedi.

Çavaş, o bölgede ileride ulusal düzeyde bir oryantiring parkuru düzenlenmesini istediklerini, bu etkinliğin de buna zemin oluşturacağını anlattı.

Bu sporun küçük yaşta başlayanlar için analitik düşünme özelliği kazandırdığını dile getiren Çavaş, "Çocuk problemleri basit ve hızlı bir şekilde çözebiliyor. Doğada tek başına hayatını idame edebilme kabiliyeti kazanıyor. Yetişkinlerde de doğal ortamda yapıldığı için çok sağlıklı." diye konuştu.

"Karacadağ oryantiring sporu için çok uygun"

Sporcu Bahar Yıldırım da Dicle Üniversitesi (DÜ) Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümünden mezun olduğunu ve 7 yıldır oryantiring sporuyla ilgilendiğini söyledi.

Diyarbakır'da 4 yıl oryantiring antrenörlüğü yaptığını aktaran Yıldırım, "Ulusal düzeyde yapılan yarışmalarda dereceler elde ettim. Bu, aslında bir düşünce sporu. Zekayı geliştiriyor. Herkesin yapabileceği bir spor. Harita ve pusula eşliğinde yön bulma sporu. Zamana karşı yarışılıyor. Karacadağ oryantiring sporu için çok uygun. Çok sayıda mağara ve doğal oluşum var." ifadesini kullandı.

14 yaşındaki Esmanur Ümay da bir yıldır oryantiring yaptığını ifade ederek, "Çocukluğumda koşuya meraklıydım. Burada hem koşu hem de harita okuma var. Zihin beceresi katıyor. Daha önce haritalarla pek ilgim yoktu, bir şey anlamıyordum ama şu an anlıyorum. Hedefim 21 yaş kategorisinde elit bir sporcu olup, uluslararası yarışmada Türkiye'yi temsil etmek. Bence diğer çocuklar da bu sporla ilgilenmeli, çünkü çok eğlenceli." dedi.

DİYARBAKIR - Doğa sporcuları Karacadağ'daki mağaralarda harita ve pusula ile zamana karşı yarışacak
DİYARBAKIR - Doğa sporcuları Karacadağ'daki mağaralarda harita ve pusula ile zamana karşı yarışacak
DİYARBAKIR - Doğa sporcuları Karacadağ'daki mağaralarda harita ve pusula ile zamana karşı yarışacak
DİYARBAKIR - Doğa sporcuları Karacadağ'daki mağaralarda harita ve pusula ile zamana karşı yarışacak

Diyarbakır, Şanlıurfa, Karacadağ, Harita, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel DİYARBAKIR - Doğa sporcuları Karacadağ'daki mağaralarda harita ve pusula ile zamana karşı yarışacak - Son Dakika


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