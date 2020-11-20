Doğu Anadolu'da kar yağışı - Son Dakika

Doğu Anadolu Bölgesinde rakımı yüksek noktalarda kar yağışı etkisini gösterdi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve zamanla çok bulutlu; sabah saatlerinde Erzincan ve Erzurum çevreleri, öğlen saatlerinden itibaren ise Kars, Ağrı ve Ardahan çevreleri aralıklı karla karışık yağmur, yükseklerde ise kar yağışlı geçecek.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgar kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Erzurum'da eksi, Kars'ta eksi 2, Ağrı ve Ardahan'da 0, Erzincan'da 1 ve Iğdır'da 2 derece olarak ölçüldü.

Gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklıklar Erzincan'da 9, Iğdır'da 10, Erzurum'da 5, Ağrı'da 7, Kars'ta 4, Ardahan'da 3 derece olması öngörülüyor. - ERZİNCAN