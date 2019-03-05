Son Dakika Haberleri: Doğu Anadolu'da Kış

Doğu Anadolu'da Kış

1 saat önce

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerden Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta kar yağışı nedeniyle 104 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

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Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerden Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta kar yağışı nedeniyle 104 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.


Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, il genelinde kar yağışı dolayısıyla 55 mahallenin yolu kapandı. Karla mücadele ekipleri, kapalı yollarda çalışmalarına devam ediyor.


Yüksek kesimlerde olumsuz hava koşulları ise etkisini sürdürüyor.


Karayolları 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sorumluluk alanlarındaki tüm yolların açık olduğu belirtildi.

Hakkari

Hakkari Valiliğinden alınan bilgiye göre, il merkezinde 5 ve Yüksekova ilçesinde 4 mezranın yolu, olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bitlis ve Muş

Kar yağışı nedeniyle Bitlis'te 36, Muş'ta ise 4 köye ulaşım sağlanamadığı, ekiplerin yolların açılması için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Bitlis'in Hizan ilçesinde besiciler, yoğun kar yağışında hayvanlarını beslemekte zorlandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 09:55 Kaynak: AA

Muş, Bitlis, Van, Kar, Güncel
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