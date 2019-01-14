Son Dakika Haberleri: Doğu Anadolu'da Soğuk Hava

Doğu Anadolu'da Soğuk Hava

9 dakika önce

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 14 derece olarak Ardahan'da ölçüldü.

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Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 14 derece olarak Ardahan'da ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, sabah ile akşam saatlerinde Erzurum ve Erzincan'ın güney kesimleriyle Ağrı'da aralıklı kar yağışı beklendiği belirtildi.

Sabah ve gece saatlerinde kuvvetli buzlanma ve don olayı beklenen bölgede, sıcaklık mevsim normallerinde olup rüzgarın güneyden esmesi bekleniyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 14, Kars ve Ağrı'da 10, Erzincan'da 8, Erzurum'da 7, Tunceli'de 6, ve Iğdır'da 2 derece ölçüldü.

Günün beklenen en yüksek sıcaklığı ise Iğdır'da 5, Erzurum'da 2, Tunceli'de 1, sıfırın altından olmak üzere Ardahan ve Ağrı'da 5, Kars ile Erzincan'da 1 derece olacak.

Yetkililer, bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların, sürücülerin ve diğer yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması uyarısında bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 10:51 Kaynak: AA

Erzurum, Ağrı, Erzincan, Ardahan, Güncel
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