Son Dakika Haberleri: Doğu Anadolu'da Soğuk Hava

Doğu Anadolu'da Soğuk Hava

1 saat önce

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 26 derece ile Ağrı'da ölçüldü.

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Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 26 derece ile Ağrı'da ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde havanın sabah saatlerinde az bulutlu ve açık geçmesi, gece ve sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyredeceği bölgede rüzgar güney yönlerinden hafif kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 26, Ardahan'da 21, Kars'ta 20, Erzurum'da 19, Erzincan'da 14, Tunceli'de 8 ve Iğdır'da 5 derece ölçüldü.

Günün beklenen en yüksek sıcaklığı ise Iğdır'da 4, Tunceli'de sıfır, sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 12, Erzurum ve Ardahan'da 10, Kars'ta 3 ve Erzincan'da 2 derece olacak.

Yetkililer, bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma, don olayı ile birlikte sis ve pus hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 10:57 Kaynak: AA

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