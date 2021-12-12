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Doğu Anadolu'da soğuk hava ve sis hayatı olumsuz etkiliyor - Son Dakika

Doğu Anadolu'da soğuk hava ve sis hayatı olumsuz etkiliyor

12.12.2021 11:11
Doğu Anadolu'da soğuk hava ve sis hayatı olumsuz etkiliyor

Doğu Anadolu Bölgesindeki Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı'da soğuk hava ve sis yaşamı olumsuz etkiledi.

Doğu Anadolu Bölgesindeki Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı'da soğuk hava ve sis yaşamı olumsuz etkiledi.

Erzurum'da soğuk havanın etkisiyle cadde ve sokaklar buzla kaplandı, ağaçlarda kırağı oluştu.

İnsanların otomobillerini soğuktan battaniyeyle korumaya çalıştığı kentte, bazı camilerin şadırvanları buz tuttu, binaların çatılarında buz sarkıtları oluştu.

Erken saatlerde kentin bazı kesimlerde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Kars

Kars'ta etkili olan soğuk hava nedeniyle Kars Çayı buz tuttu.

Gece sıcaklığın eksi 15 dereceye kadar düştüğü kentte, bazı dereler, nehirlerin kenarı ve çeşmeler buzla kaplandı.

Dondurucu soğuklar nedeniyle kent merkezinden geçen Kars Çayı dondu. Buzla kaplanan bölgede yaban kuşları yiyecek bulmakta zorlandı.

Bazı vatandaşlar da araçlarını soğuktan korumak için battaniye örttü.

Kent sakinlerinden Adem Alp, AA muhabirine, Kars'ta soğuk havanın etkisini gösterdiğini belirterek, "Kars Çayı bu yıl geç buz tuttu. Soğuklar başladı ve araçlarımızı battaniyeyle örtüyoruz. Gece aşırı soğuk oluyor bu da vatandaşların yaşamını olumsuz etkiliyor." dedi.

Ağrı

Ağrı'da sis, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Görüş mesafesinin düşmesiyle Ağrı-Erzurum, Ağrı- Van ve Ağrı- İran kara yollarında sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Sürücülerin araç farlarını açarak ilerlemeye çalıştığı kentte, soğuk hava nedeniyle camlar buz tuttu.

Ardahan

Ardahan'da da soğuk hava nedeniyle yol ve kaldırımlarda buzlanma oluştu.

Ev ve iş yerlerinin camlarının buz tuttuğu kentte, ekipler vatandaşların sorun yaşamaması için çalışma yürüttü.

Doğu Anadolu'da soğuk hava ve sis hayatı olumsuz etkiliyor
Doğu Anadolu'da soğuk hava ve sis hayatı olumsuz etkiliyor
Doğu Anadolu'da soğuk hava ve sis hayatı olumsuz etkiliyor
Doğu Anadolu'da soğuk hava ve sis hayatı olumsuz etkiliyor
Doğu Anadolu'da soğuk hava ve sis hayatı olumsuz etkiliyor

Doğu Anadolu, Erzurum, Kars, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Doğu Anadolu'da soğuk hava ve sis hayatı olumsuz etkiliyor - Son Dakika


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