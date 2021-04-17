Doğu Anadolu'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim - Son Dakika

Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Tunceli, Ardahan ve Iğdır, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü.

Dün saat 17.00'de başlayan ve 19 Nisan Pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlamasına bölge illerindeki vatandaşlar uyuyor.

Cadde, meydan ve sokakların boş kaldığı illerde güvenlik güçleri, giriş ve çıkış noktaları ile belirlenen yerlerde denetimlerini sürdürdü.

Polis ekipleri, görevli olduğunu söyleyen sürücü ve yolcuların kimlikleri ile belgelerini kontrol ederek geçişlerine izin verdi.

Bölge illerinde kısıtlama nedeniyle araç trafiğinin düşük seviyede olduğu görüldü.